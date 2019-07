Zero ong | tanti morti

ATP Halle – Tsonga fa faticare Federer - ma Roger la spunta al terzo set : lo sviz Zero ai quarti : Roger Federer piega Tsonga e vola ai quarti di finale del torneo ATP di Halle Tsonga ha fatto sudare Roger Federer oggi pomeriggio agli ottavi di finale del torneo ATP di Halle , in corso sui campi in erba della città tedesca. Il tennista svizzero è però riuscito ad avere la meglio al terzo set, portandosi a casa la vittoria, dopo due ore e 16 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 4-6, 7-5. Il numero 3 del ranking mondiale adesso si prepara ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Roger Federer supera in due set Millman. Lo svizZero agli ottavi di finale contro Tsonga : Missione compiuta per Roger Federer che inizia con una vittoria la sua avventura sull’erba dell’ATP di Halle (Germania). Lo svizzero, all’esordio su questa superficie, ha ottenuto il successo contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) con il punteggio di 7-6 (1) 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match non semplice per lo svizzero, che affrontava un rivale che agli US Open 2018 gli aveva giocato un brutto ...