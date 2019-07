Wanda Nara sempre più bollente sui social | il VIDEO in intimo è hot

La trans Guendalina Rodriguez shock : “sono stata aggredita da Wanda Nara in discoteca” : In attesa di decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi con Napoli o Juventus possibili destinazioni, continuano a circolare voci sulla vita privata dell’attaccante argentino, nelle ultime ore a fare discutere è stato un tweet di Guendalina Rodriguez. Negli ultimi mesi la trans era uscita allo scoperto dichiarando di aver fatto sesso proprio con l’attaccante dell’Inter scatenando la reazione della moglie Wanda ...

Wanda Nara topless bollente a Ibiza : Sempre più provocante e seducente, Wanda Nara ha condiviso con i suoi follower scatti roventi della sua vacanza a Ibiza, regalando un topless e un lato b mozzafiato. Mentre si discutono le sorti del futuro professionale di Mauro Icardi, che con molta probabilità dalla prossima stagione non giocherà più nell'Inter, sua moglie Wanda Nara è volata a Ibiza con i bambini per una vacanza all'insegna del relax e del lavoro. Una vacanza da ...

Wanda Nara - Sesto Figlio in Arrivo! : La popolare showgirl argentina, moglie del calciatore Mauro Icardi, potrebbe essere incinta del Sesto Figlio. Anzi, secondo il settimanale Chi non ci sono dubbi. Wanda Nara e Mauro Icardi allargano ancora la famiglia? Un gossip clamoroso, ma tanto è bastato nelle ultime ore per fare il giro del web. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale ‘Chi’. La rivista ha pubblicato alcune immagini recenti della showgirl ...

Mauro Icardi apre al Napoli - previsto incontro con Ancelotti : convinta anche Wanda Nara : Mauro Icardi al Napoli sembra essere una trattativa tutt'altro che impossibile, anzi. Dopo il divorzio dalla sua amata Inter l'argentino sta pensando al suo futuro. Sono due le squadre di Serie A che se lo contendono, Napoli e Juve. Gli azzurri avevano provato a fare un tentativo già lo scorso anno, con scarsi risultati. La Juve, forte dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, vorrebbe portare Icardi in bianconero, sotto richiesta di Maurizio Sarri. Se ...