Telelaser Trucam Polizia | cos’è | come funziona e cosa è utile ricordare

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 29 luglio 2019): cos’è,Di seguito affrontiamo il tema – assolutamente attuale – del cosiddetto, utilizzato dagli appartenenti alla. Vediamo allora cos’è, qual è il suomento eè opportuno sapere in merito, anche per evitare spiacevoli inconvenientile multe stradali. Se ti interessa saperne di più sudispone la legge per i casi di guida con il cellulare in mano, clicca qui. Telalaser: di che si tratta e qual è la finalità Ilpuò essere definitouna sorta di “super autovelox“, in quanto in pratica ha la capacità di spiare dentro l’abitacolo, non soltanto di individuare la velocità di un certo veicolo in marcia. La funzione è piuttosto chiara: potendo penetrare dentro il veicolo, può verificare se ...

TvSicilia24 : Nuovo Telelaser TRUCAM alla Polizia di Stato di Agrigento. - SiciliaReporter : Agrigento, Polstrada mette in azione il nuovo telelaser “Trucam”: tre fermati, viaggiavano a quasi 180Km/h - ennatrasporti : Atti criminali al volante, attenzione al telelaser Trucam. Sanzioni sulla 640 -