Sparatoria a un festival in California | 4 morti | ucciso il killer

California - Sparatoria in un festival a San Josè : almeno quattro morti - diversi feriti : Sono almeno quattro i morti nella sparatoria avvenuta in una delle maggiori manifestazioni della California dedicate al cibo, il Gilroy Garlic festival di San Josè . Lo riporta la polizia locale, riferendo di diversi feriti , almeno undici. I colpi di arma da fuoco sono stati sparati durante la manifestazione, un appuntamento annuale a cui lo scorso anno hanno partecipato 80mila persone. A sparare sarebbe stato un uomo sui 30 anni armato di un ...

