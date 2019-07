Serie A | al via l’assemblea | si decide su Mediapro

Calendario Serie A 2019-20 - sorteggio/ Diretta tv : ecco i 20 allenatori al via! : sorteggio Calendario Serie A 2019-2020, Diretta tv e con live streaming video: le partite, il tabellone, i derby e le 38 giornate di campionato.

Baseball - Serie A1 2019 - 14a giornata : il maltempo rinvia due match su quattro : Si è giocata una parte dell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A1 di softball, e non ha rilasciato un verdetto definitivo, poiché la pioggia si è messa di mezzo per interrompere il programma, rinviando due partite. In particolare, soltanto la seconda partita tra Bologna e Godo e la prima tra San Marino e Redipuglia. Il successo della Fortitudo Unipolsai è netto, un 9-0 che arriva dopo cinque inning: l’arrivo della ...

ZeroZeroZero - la Serie dal libro di Roberto Saviano in anteprima al Festival di Venezia : ZeroZeroZero, la serie Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, sarà in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Due episodi della serie – una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon – verranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del ...

Al via le riprese de Gli Orologi del Diavolo - la Serie di Rai1 con Beppe Fiorello : trama e cast : Hanno preso ufficialmente il via le riprese de Gli Orologi del Diavolo, la serie di Rai1 con Beppe Fiorello nei panni del protagonista. Nelle scorse settimane si è molto parlato della serie perché in un primo momento si è pensato potesse finire su Canale 5 segnando l'arrivo dell'attore proprio sulla rete ammiraglia Mediaset. La notizia fu spesso smentita dalla stessa produzione della serie a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai ...

Trapped 2 - la seconda stagione della Serie islandese al via in streaming : Dopo il successo internazionale della prima stagione di Trapped arriva la seconda run della serie islandese ideata dal regista Ólafur Darri Ólafsson. Dal 23 luglio è infatti disponibile in streming con tutti i suoi 10 nuovi episodi su Timvision. Trapped 2 Torna Andri Ólafsson, interpretato da Ólafur Darri Ólafsson (Shark – Il primo squalo, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, e più recentemente in NOS4A2, il tranquillo ispettore di ...

Gone - Chris Noth e Leven Rambin nella Serie tv al via : Chris Noth e Leven Rambin insieme per Gone: la nuova serie in onda su Retequattro al via da lunedì 22 luglio alle 21,25. La serie, definita un police procedural fatta di 12 episodi al momento per un’unica stagione racconta di casi di sequestri e persone scomparse sulle quali indaga una speciale task force dell’FBI. Gone rappresenta un’inedita co-produzione internazionale USA-Francia-Germania in cui hanno preso parte la francese TF1, la ...

The Witcher - prime immagini della Serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Le prime immagini di The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, sono state rese note da Netflix. La nuova serie ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski arriva in streaming nella seconda metà del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher Henry Cavill The Witcher, il trailer Durante il San Diego Comic Con Netflix ha presentato The Witcher ...

Serie BKT prima amichevole del Crotone a suon di gol contro lo Scandale. Mister Stroppa : ”arriveranno altri giocatori e nessuno andrà via” : Crotone 14 Scandale 0 Marcatori: 11° Messias, 19°-21°-36° Kargbo, 20° Zanellato, 29°-31°-33°-42° Nanni, 63° Simy, 68°-70° Ezeh, 86°-89° Molina. Crotone

Ancestors : The Humankind Odyssey - al via la Serie di video "Experiences" dedicata alla presentazione del mondo di gioco : Ancestors: The Humankind Odyssey è sicuramente un prodotto diverso dai giochi finora presenti sul mercato. Sviluppare un titolo ambientato milioni di anni fa e dedicato agli antenati dell'essere umano è un progetto alquanto ambizioso. Per l'occasione, il director Patrice Désilets ha deciso di spiegare meglio il meccanismo ed il mondo di Ancestors pubblicando una serie di video attraverso YouTube.Experiences è il nome della serie suddivisa in ...

Prime foto del cast di We Are Who We Are con Chloë Sevigny : al via le riprese della Serie di Luca Guadagnino : Le Prime foto del cast di We Are Who We Are svelano la presenza di Chloë Sevigny e tanto basta ai fan di Luca Guadagnino per uscire di testa. In queste ore si è alzato il velo sulla serie scritta e diretta dal regista italiano che si metterà a lavoro sul set già alla fine di questo mese nel nostro bel Paese. Il racconto di formazione metterà insieme due adolescenti americani di stanza in una base militare americana insieme alle loro famiglie ...

Diamo un primo sguardo a Rutilia - il cavallo di Geralt di Rivia nella Serie Netflix di The Witcher : L'attesa serie Netflix di The Witcher è attesa per l'uscita entro la fine dell'anno, e mentre l'attesa si protrae ci giungono dal set alcuni scatti di Rutilia con in sella il suo padrone, Geralt di Rivia naturalmente.Il colpo d'occhio, bisogna dirlo, è soddisfacente. Rutilia è proposta in maniera molto fedele ai libri, e allo stesso modo anche la figura di Geralt, interpretata dal possente Henry Cavill, si mostra convincente in sella alla ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : via il 25 agosto - si chiude il 24 maggio. Tre turni infrasettimanali - quattro soste per la Nazionale : La Lega Serie A ha reso note le date della stagione sportiva 2019-2020 per quanto concerne la Serie A di Calcio: si parte il 25 agosto, mentre il massimo campionato italiano terminerà il 24 maggio (data non molto lontana dall’inizio dei Euro 2020, il 12 giugno). Tre i turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 22 aprile, mentre saranno quattro le soste per la Nazionale, l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre, ...

Le date della Serie A 19/20 : torneo al via il 24 agosto : Il campionato di calcio di Serie A, stagione 2019-2020, comincerà domenica 25 agosto, e prevederà quattro soste per gli impegni della Nazionale e una, nel week end del 28 e 29 dicembre, per le festività natalizie e di fine anno. Lo ha reso noto la Lega Serie A con un comunicato. Il campionato, che avrà […] L'articolo Le date della Serie A 19/20: torneo al via il 24 agosto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e ...

Another Life - al via la nuova Serie con Katee Sackhoff : Ancora una serie di fantascienza per la mitica Katee Sackhoff, l’indimenticabile Starbuck di Battlestar Galactica per Ronald D. Moore, parte infattil 25 luglio in streaming su Netflix l’attesissima Another Life. La serie in dieci puntate è stata ideata da Aaron Martin. Antother Life, la trama Un misterioso manufatto aliena arriva sulla Terra e il comandante Niko Brekinridge ossia la stessa Sackhoff (più recentemente vista anche in ...