L' intelligenza artificiale che smaschera le intelligenze artificiali

C’è una nuova intelligenza artificiale fortissima a poker : Ha battuto alcuni dei giocatori più abili e ha imparato a bluffare, dice una ricerca pubblicata su Science

Un fondo da 108 miliardi recluta startup dell’intelligenza artificiale : Masayoshi Son, patron di Softbank Il gigante giapponese Softbank ha annunciato la creazione di un nuovo fondo di investimenti dedicato ad aziende e società che si occupano di ricerche nel campo dell’intelligenza artificiale. Nei piani della società di telecomunicazioni, il Vision fund 2 dovrebbe arrivare a raccogliere la cifra enorme di 108 miliardi di dollari, con cui continuare a finanziare progetti delle startup innovative in tutto il ...

EmoNet - l'intelligenza artificiale che predice le emozioni : La percezione visiva e le emozioni sono intrinsecamente legate. Così tanto che un'intelligenza artificiale può riuscire a indovinare l'emozione percepita dall'analisi di alcune immagini

Ecco come l’Italia può trovarsi pronta all’appuntamento con l’intelligenza artificiale : (foto: Mike MacKenzie/Flickr) A che punto siamo davvero, parlando di scienza e non di fantascienza, con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale? come possiamo prepararci a gestire il futuro della robotica, dell’algoritmica e dei big data, sopratutto se ragioniamo in termini di sistema-Paese? In un momento storico in cui le discussioni spesso oscillano tra il racconto di distopie del tutto inverosimili e i facili entusiasmi con il ...

Microsoft investe un miliardo nel progetto di intelligenza artificiale di Musk : Microsoft ha annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari in OpenAI, un progetto di intelligenza artificiale nato nel 2015 che vede tra i suoi co-fondatori il numero uno di Tesla Elon Musk. La partnership sarà dedicata allo sviluppo di modelli avanzati di intelligenza artificiale sulla piattaforma di cloud computing di Microsoft, Azure, nel rispetto di "principi condivisi di etica e ...

Microsoft investe 1 miliardo di dollari per l'intelligenza artificiale : Il ceo: "Mettendo insieme la tecnologia rivoluzionaria di OpenAI con le nuove tecnologie di supercalcolo del cloud di Azure, la nostra ambizione è di rendere l'intelligenza artificiale più democratica"

Microsoft investe un miliardo per creare l’intelligenza artificiale generale : (Foto via Pixabay) Che l’intelligenza artificiale sia ormai uno degli ambiti di maggior investimento e sviluppo per moltissime società tecnologiche non è certo un mistero. Tra i nomi più in vista in questo settore di ricerca c’è sicuramente quello di OpenAi, un’organizzazione non profit fondata nel 2015 dal patron di Tesla, Elon Musk, e da Sam Altman proprio con lo scopo di accelerare gli studi su tecnologie così avanzate. A ulteriore ...

Un ritratto come Van Gogh o Tiziano : lo dipinge l’intelligenza artificiale : AI Portraits sfrutta un algoritmo in grado non solo copiare le linee delle caratteristiche facciali, ma di utilizzarle come base per generare un ritratto completamente nuovo (fonte: IA Portraits) Passato il trend di invecchiare grazie a FaceApp è giunto il momento di concedersi il lusso di un dipinto classico realizzato, partendo da un proprio selfie, dall’intelligenza artificiale di un sito internet. Per ottenere un ritratto pittorico nello ...

intelligenza artificiale e umanità reale : Francesco Alberoni Nel suo libro Vita Activa Hannah Arendt ci ricorda che fra il fine che si propone lo scienziato e le conseguenze della sua invenzione, non vi è alcun rapporto. Ogni scoperta scientifica, ogni invenzione viene immediatamente utilizzata da altri per i propri scopi. La scoperta delle equazioni nucleari di Fermi è stata utilizzata per produrre la bomba atomica e questa, a sua volta, ha prodotto la Guerra fredda. ...

L’intelligenza artificiale analizza Twitter e sa chi si allena di più - dove abita e se preferisce correre o nuotare : Condividere sui social tutto quello che si fa può avere effetti collaterali. Tralasciando le sempre più diffuse e numerose malattie da rete, prima di tutto si rinuncia alla propria privacy. Una delle tante prove lampanti di questo è l’esito di uno studio condotto dai ricercatori della Boston University School of Medicine. Usando l’apprendimento automatico e l’Intelligenza Artificiale, hanno scartabellato nei tweet a tema ...

Usa : al via i test del primo vaccino creato dall'intelligenza artificiale : A metterlo a punto un team di ricercatori della Flinders University, in Australia. E le sperimentazioni cliniche saranno condotte a breve su 240 volontari degli Stati Uniti

Perché gli umani attaccano i sistemi basati sull’intelligenza artificiale : Un nuovo rapporto del progetto europeo Sherpa realizzato con F-Secure illustra le tecniche di attacco usate per inquinare i dati e confondere gli algoritmi alla base dei sistemi intelligenti

Intervista – Jerry Kaplan : «Vi spiego perché non c’è alcun motivo di temere l’intelligenza Artificiale» : Secondo Albert Einstein un giorno le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna di esse potrà porne uno. Oggi in tempi di Rivoluzione Digitale 4.0, l’aspetto da esaminare con maggiore interesse è quello dell’Intelligenza Artificiale, una delle tecnologie più promettenti dei nostri tempi, che permette di migliorare la qualità del lavoro, aumentare la produttività, elaborare previsioni e dati in tempo reale e perfino salvare ...

Scomparso 18 anni fa e ritrovato grazie all’intelligenza artificiale applicata al riconoscimento facciale : Una coppia di Shenzhen, nella Cina meridionale, ha potuto riabbracciare il figlio rapito 18 anni fa grazie ad un sofisticatissimo modello di riconoscimento facciale supportato da intelligenza artificiale, che ha riconosciuto il volto di un adulto basandosi sui lineamenti di quando era un bambino piccolo. Secondo la polizia locale, il figlio della coppia era Scomparso vicino alla sua abitazione nel distretto di Futian di Shenzhen nel 2001, quando ...