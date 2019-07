Industria, prezzi produzione ai minimi

alladell'a giugno scendono dello 0,3% su base mensile,mentre salgono dello 0,9% annuo (in frenata rispetto a maggio (+1,5%). E' il dato tendenziale più basso da dicembre 2016. Lo rileva l'Istat. Per le costruzioni, iallasalgono dello 0,1% congiunturale mentre calano dello 0,4% annuale. L'Istat spiega quindi come a giugno la diminuzione deidell'energia continui a "influenzare il rallentamento della crescita tendenziale deialladell'".(Di lunedì 29 luglio 2019)