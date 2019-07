Paltrinieri bronzo nei 1500 sl | “Ero cotto | sfinito”

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 28 luglio 2019) Finisce il regno nei Gregorioneistile libero: ai mondiali di nuoto di Gwangju l'azzurro vince la medaglia di. Nella finale deimetri stile libero ai Mondiali di nuoto in Sud Corea l'oro e' stato vinto dal tedesco Florian Wellbrock (14'36''54), seguito dall'ucraino Mykhailo Romanchuk, argento, (14'37''63) e dall'azzurro Gregorioin 14'38''75. Chiude sesto l'altro azzurro Domenico Acerenza che nuota in 14'57''05. "C'e' poco da dire, sono stati piu' forti di me e hanno fatto una gran gara. Io ero, sfinito: ho fatto tante gare e questo si e' sentito". Gregorionon nasconde la delusione per la medaglia diconquistata nella gara deistile libero a Gwangju: campione iridato e olimpico della specialita', l'azzurro ai mondiali in Corea ha dovuto cedere il passo al tedesco Florian Wellbrock e all'ucraino Mykhailo ...

