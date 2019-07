È sempre più una scuola di supplenti

Capcom vende sempre di più : Devil May Cry 5 a 3 milioni di unità - Resident Evil 2 supera i 4 milioni : Capcom sta avendo una sorta di rinascita dal punto di vista commerciale. Sono infatti numerosi i successi che stanno registrando ottimi risultati, annoveriamo tra di essi Resident Evil 2, DEvil May Cry 5 e Monster Hunter: World che hanno portato moltissime entrate nella compagnia giapponese.Ebbene, se da un lato sappiamo già che Monster Hunter: World è il titolo più venduto di Capcom di tutti i tempi, con il raggiungimento della spaventosa cifra ...

Meteo sempre più estremo. Dalla canicola al nubifragio : Jacopo Granzotto L'insopportabile bolla di calore oggi esploderà Temporali, vento e grandinate in tutta Italia Doveva (e sarà) un'estate da record, però qualcosa sta andando per il verso storto. Dopo l'infermo africano la pioggia è già arrivata in Gran Bretagna, Germania e Francia. Bene. In serata toccherà a noi: la Protezione Civile ha emanato l'allerta Meteo arancione in Lombardia e Veneto, e gialla in Friuli, Trentino Alto Adige, ...

Calciomercato Roma News/ Dzeko sempre più convinto dell'addio - ultime notizie - : Calciomercato Roma, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai bianconeri.

WhatsApp somiglierà sempre più a Telegram : ecco che cosa cambierà : Con oltre un miliardo e mezzo di utenti, WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa e utilizzata al mondo. Anche per questo motivo, ogni volta che da...

Inquinamento - pinguini sempre più a rischio : Siena, 26 lug. - (AdnKronos) - di Paolo Martini La salute dei pinguini è messa a rischio dai cambiamenti dell'ecosistema e dall'Inquinamento ambientale. I cambiamenti climatici sempre più rapidi hanno rilevato, grazie all'esame di campioni di sangue, alterazioni al sistema immunitario degli animali

Strade : diminuiscono le vittime degli incidenti - ma giovani e pedoni sempre più a rischio : Nel 2018 il numero dei morti e dei feriti sulle Strade d'Italia è calato rispetto a un anno prima, anche se aumentano le vittime tra pedoni e conducenti di ciclomotori, mentre giovanissimi e anziani continuano a essere le fasce d'età più a rischio. Lo dice il rapporto annuale Aci-Istat diffuso oggi. Dopo il picco del 2017 cala il numero dei morti Nel 2018 si sono registrati 172.344 incidenti stradali con lesioni a persone, in calo rispetto al ...

Basket - Mondiali 2019 : Team Usa sempre più rimaneggiato - spiccano le assenze di Lillard e DeRozan : Non sembra esserci pace per coach Gregg Popovich nel percorso di avvicinamento ai Mondiali 2019 di Basket, che prenderanno il via il 31 agosto in Cina. L’allenatore del Team Usa deve infatti fare i conti con diverse defezioni importanti che si stanno accumulando giorno dopo giorno rispetto al roster dei 20 pre-convocati diramato lo scorso 10 giugno. Dopo i primi forfait di Anthony Davis, James Harden, Eric Gordon e CJ McCollum, negli ...

La protesi della mano dotata di tatto più evoluta di sempre : Una buona notizia fondamentale per chi, per colpa di un incidente o di una malattia, ha perso un arto: un team di ricercatori dell’università dello Utah, in collaborazione con la Darpa e la National Science Foundation, ha svelato il suo ultimo prototipo, una mano prostetica capace di muoversi col pensiero di chi la indossa – e che offre una gamma di sensazioni tattili similissime a quelle dell’arto naturale. Si chiama Luke, in ...

La responsabilità più grande della Pellegrini è che ha sempre scelto da sé : Tra pochi giorni compirà 31 anni e da quindici è artefice di grandi imprese, all’insegna dell’indipendenza. E’ il ritratto che fa di Federica Pellegrini, su Repubblica, Emanuela Audisio. “Quattro titoli mondiali in una sola disciplina, otto finali, otto podi consecutivi, quattro ori, tre argenti e un bronzo, quindici stagioni di grande nuoto, un oro olimpico, cadute e risalite, nuova felicità, e soprattutto ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore : il gesto di lui per riconquistarla dice tutto. I genitori di Nathan Falco sempre più vicini : C’è un altro clamoroso scoop ad agitare le acque di questa estate di gossip. Una storica coppia potrebbe tornare insieme. Minestra riscaldata? Rimpianti? Nuova fiamma d’amore? Non è dato ancora saperlo, perché le notizie sono poche, si tratta solo di chiacchiere e qualche flirt, ma qualcosa si muove davvero. E come capita in questi casi solo il tempo saprà dire se stiamo veramente davanti ad una reunion sentimentale. Ma, avete ragione, non vi ...

Conte fa sempre più l'equilibrista E ora i problemi arrivano dal M5S... : Giuseppe Conte arriva in Senato per l'informativa sul Russiagate con qualche minuto di ritardo e fa subito una dichiarazione che suona strana e sibillina. "A questo consesso tornerò ove mai dovessero maturare le condizioni di una cessazione anticipata dal mio incarico". Per... Segui su affaritaliani.it

Nuoto : sindaco Verona - 'straordinaria Pellegrini - sempre più divina' : Verona, 24 lug. (AdnKronos) - “Straordinaria Pellegrini. L’oro nei 200 stile libero conquistato ai Mondiali in Corea del Sud la fa assurgere a leggenda dello sport italiano. Un’impresa nell’impresa, con il quarto titolo nella “sua” gara e l’ottava medaglia ai Mondiali, come nessuno mai nella storia.

Il gol più spettacolare di sempre? Lo fa questo 13enne : la sua prodezza è irripetibile : Uno dei gol più spettacolari (e irripetibili) è merito del 13enne freestyler George Warburton. Un tiro con una sorta di salto mortale e avvitamento che ha fatto il giro del web e stupito milioni di persone. Video Instagram L'articolo Il gol più spettacolare di sempre? Lo fa questo 13enne: la sua prodezza è irripetibile proviene da Il Fatto Quotidiano.