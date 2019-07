CC ucciso,foto choc indagato: Pm indaga

La Procura di Roma è in attesa di una informativa in relazione allascattata in una caserma dei Carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani fermati per l'omicidio del Vice brigadiere Mario Cerciello Rega, bendato, con le mani legate e capo chinato. Dopo l'arrivo dell'informativa si procederà alla apertura formale di un fascicolo di indagine. Sulla vicenda l'Arma ha avviato una indagine interna.(Di domenica 28 luglio 2019)