Argento mondiale a 14 anni Impresa di Benedetta Pilato | Sono sconvolta | non ci

Pallavolo – Mondiale U21 maschile : gli azzurrini medaglia d’Argento : Mondiale U21 maschile: gli azzurrini della Pallavolo sono medaglia d’argento in Bahrain La nazionale italiana under 21 maschile ha conquistato la medaglia d’argento nel Campionato Mondiale di categoria (in passato juniores), svoltosi in Bahrain. Dopo tre finali perse (1985, 1991, 1993), l’Italia non ce l’ha fatta a rompere la maledizione e oggi è stata battuta nel match per l’Oro 2-3 (25-17, 17-25, 23-25, 25-22, 12-15) dall’Iran. La ...