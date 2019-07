Monument è il secondo spin off di The Walking Dead? Primi spoiler dal set in Virginia

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 27 luglio 2019) Si intitoleràiloff di The? È ancora presto per dirlo ma sembra proprio che inserpeggi questa possibilità per via di un servizio fotografico annunciato per un progetto che porta proprio questo nome. Ma le novità del giorno non riguardano solo il possibile titolo della nuova serie ma anche quelli che sono idettagli del pilot visto che si parla di un grande incidente pronto a dare il via allooff, una sorta di Lost in versione zombie? La seconda serieoff di Theinizierà la produzione inproprio nei prossimi giorni e, con un comunicato, la produzione ha annunciato un enorme incidente aereo con tanto di fusoliera in arrivo sul set e la chiusura delle strade nei dintorni. Le riprese prenderanno il via nella città di Hopewell le prime due settimane di agosto e nel comunicato si legge: "Questa serie ...