Fiaccolata per i bimbi di Bibbiano In 8 aggrediscono un manifestante

Una Fiaccolata per ricordare Davide - morto in piscina alla festa di nozze : La tragedia del piccolo Davide Marciano, originario di Maddaloni, morto annegato nella piscina del lido Kora di Lucrino a Pozzuoli, ha suscitato grande commozione. Domani sabato 27 luglio alle...

Caso bambini Bibbiano - Fiaccolata per le famiglie coinvolte : indagine estesa a 70 episodi : A Bibbiano (Reggio Emilia) si è svolta una fiaccolata a sostegno dei bimbi strappati alle famiglie coinvolti nell'inchiesta "Angeli e demoni" sul Caso degli affidi illeciti, a cui hanno partecipato mille persone. Intanto, cresce il numero dei casi ricontrollati dai giudici del Tribunale dei minori di Bologna: al momento ne sarebbero 70. Indagate 29 persone, tra cui 3 ex sindaci e o sindaci.Continua a leggere

Fiaccolata per Borsellino a Palermo : alla ricorrenza del 19 luglio anche la Cidec : Come ogni anno, da quel triste 19 luglio 1992, Palermo torna a ricordare un uomo, un giudice, un padre, un palermitano che amava la sua città e la sua Sicilia e che, proprio per proteggerle dal "puzzo del compromesso", ha sacrificato la sua vita: Paolo Borsellino. alla ventitreesima edizione della tradizionale Fiaccolata che ricorre a Palermo in occasione dell'anniversario dell'attentato che uccise il giudice e gli agenti della sua scorta in via ...

Vittoria - Fiaccolata per Alessio e Simone : anche la comunità Grest in lutto : anche la comunità diocesana dei Grest è in lutto per la tragedia di Vittoria. Un momento di preghiera è stato organizzato oggi a Comiso

Fiaccolata per il tabaccaio che ha ucciso il ladro a Ivrea : "Siamo tutti Franco" : Un migliaio di persone ha sfilato per le vie del Canavese in segno di solidarietà nei confronti di Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio che a Pavone ha sparato a un ladro, uccidendolo, che tentava il furto nella sua ricevitoria. “Siamo tutti Franco”, si legge sullo striscione che ha aperto la manifestazione, organizzata dai commercianti della zona, che in questi giorni hanno espresso vicinanza al tabaccaio e alla sua ...