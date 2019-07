Che aggiornamento | per Action Launcher | la versione 42 è qui con un mucchio di novità hot

Grosso impatto anChe per Huawei Mate 10 Pro TIM con aggiornamento B300 : EMUI 9.1 il 23 luglio : Stanno arrivando le prime segnalazioni anche da parte dei possessori di un Huawei Mate 10 Pro brandizzato TIM, che in queste ore ha iniziato a ricevere l'aggiornamento EMUI 9.1 tramite la patch di luglio. Secondo le prime informazioni raccolte, non dovremmo essere distanti in termini di pesantezza del pacchetto software e changelog rispetto a quanto abbiamo riscontrato pochi giorni fa con la variante no brand. Tramite l'apposito articolo, tra ...

ZTE si prepara per Android Q : ecco il primo smartphone Che avrà l’aggiornamento : Nelle scorse ore ZTE ha annunciato che lo ZTE Axon 10 Pro potrà presto contare sulla versione Beta del nuovo sistema operativo del colosso di Mountain View L'articolo ZTE si prepara per Android Q: ecco il primo smartphone che avrà l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

In cantiere un aggiornamento WhatsApp Che cambierà il nostro modo di approcciare le immagini : Potrebbero arrivare prima del previsto alcune novità interessanti per i tanti utenti italiani che ogni giorno utilizzano WhatsApp. Da oggi 11 luglio, infatti, sappiamo che per la nota app di messaggistica è in programma un aggiornamento ricco di elementi nuovi, soprattutto per chi è solito inviare e ricevere un grosso quantitativo di immagini tramite l'app di messaggistica. Insomma, un modo per spezzare la serie di bufale e virus riguardanti ...

Non solo Switch Lite : Nintendo avrebbe in programma un aggiornamento anChe per lo Switch originale : Nintendo ha appena annunciato una versione più piccola ed economica dello Switch, ma lo Switch Lite potrebbe non essere l'unica novità, in quanto ci sarebbe in programma un aggiornamento anche per l'originale Nintendo Switch, con un nuovo processore e nuovi chip di archiviazione flash, secondo la Federal Communications Commission (FCC). I nuovi chip potrebbero significare meno rallentamenti, tempi di caricamento più rapidi, maggiore durata della ...

Fifa 19 Patch 1.16 – Title Update 15 : nuovo aggiornamento disponibile su anChe su PS4 ed Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 9 luglio per la versione PC ed arriverà nei prossimi giorni anche su PS4 ed Xbox One. Sono state effettuate una serie di modifiche che puntano a migliorare la reattività del gioco online, modifiche che saranno alla base anche di ciò che […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.16 – Title Update 15: nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed ...

Altro Che vecchio il Samsung Galaxy S7 : in Asia si intravede addirittura l’aggiornamento di luglio : In queste settimane abbiamo preso atto di alcune mosse ufficiali da parte di Samsung, che a conti fatti ci ha preannunciato un certo rallentamento nella distribuzione di aggiornamenti ufficiali per i possessori di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge. Eppure, pochi giorni fa abbiamo chiuso il cerchio con la patch di giugno qui in Italia, dopo l'apparizione del pacchetto software a bordo di alcuni modelli brandizzati, senza dimenticare quanto ...

Festa anChe per i Samsung Galaxy Note 9 TIM - con aggiornamento di giugno N960FXXU3CSF9 : Bussa anche alla porta del Samsung Galaxy Note 9 brand TIM l'aggiornamento di giugno 2019 contrassegnato dalla sigla N960FXXU3CSF9, con patch di sicurezza del mese in corso, CSC N960FTIM3CSF1, CHANGELIST 16141281 e date build del 12 giugno. Chi vuole, può scaricare il pacchetto direttamente dalle pagine di 'live.Samsung-updates.com', oppure, in alternativa, attendere il rilascio dell'upgrade via OTA, cui non dovrebbe mancare molto. Si ...

Fortnite : disponibile l'aggiornamento di contenuti v9.30 #2 Che introduce il Fucile pesante a tamburo : Epic continua ad aggiornare senza sosta il suo popolare Fortnite con il nuovo aggiornamento di contenuti v9.30 #2.Con il content update vediamo l'introduzione del Fucile pesante a tamburo, disponibile nelle varianti Comune, Non comune e Raro. Il Fucile avrà un caricatore di 12 colpi e causerà 45 / 47 / 50 danni per colpo. L'arma si troverà nel bottino a terra, nei distributori automatici e nei trasportatori di bottino.Dal sito ufficiale, ...

Windows 10 19H2 : Microsoft conferma Che sarà un aggiornamento minore : Stamattina, con il rilascio della build 18362.10000, Microsoft ha confermato che Windows 10 19H2 sarà un aggiornamento minore simile a un Service Pack. Come sarà Windows 10 19H2 Come avevamo scritto in un precedente articolo, Windows 10 19H2 è un update minore basato su 19H1 (May 2019 Update). Introdurrà alcune piccole funzioni, alcune caratteristiche Enterprise e, sopratutto, miglioramenti generali delle prestazioni e stabilità. Il processo di ...

Si affaccia in Europa l’aggiornamento B178 anChe per Huawei P30 : due grosse novità in arrivo : Sono novità interessanti ed importanti quelle emerse proprio in queste ore per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P30, in riferimento alla patch di giugno che potrebbe riservarci più novità del previsto. Tutto ruota attorno ad alcune segnalazioni raccolte online in queste ore in merito alla patch B178, secondo cui possiamo collocare lo smartphone sullo stesso piano del fratello maggiore, come abbiamo avuto modo di riscontrare pochi giorni fa ...

Aggiornamento MIUI 11 Xiaomi gli smartphone Che riceveranno update : Xiaomi è quasi pronta per rilasciare l'aggiornamneto MIUI 11 su tantissimi smartphone Android e questa notizia farà sicuramente felici i tantissimi utenti che utilizzano uno smartphone Xiaomi.

Subito un aggiornamento per Samsung Galaxy Fit e - Che migliora la stabilità del sistema : Un aggiornamento da soli 1,8 MB che, a dispetto di dimensioni contenute, può rappresentare un sensibile passo in avanti per la stabilità del dispositivo L'articolo Subito un aggiornamento per Samsung Galaxy Fit e, che migliora la stabilità del sistema proviene da TuttoAndroid.

Dangerous Driving : il successore spirituale di Burnout riceve un nuovo aggiornamento Che introduce le gare online : Three Fields Entertainment ha rivelato un nuovo aggiornamento per Dangerous Driving, che porta le corse online all'interno del gioco.Dangerous Driving rimette l'aggressività nel genere racing, riprendendo lo spirito del passato e elevandolo a nuovi livelli.Ora i giocatori possono gareggiare online contro altri 5 piloti, in una serie di 18 eventi pre-impostati. Un sistema di classifica assegna punti per gara, quindi i giocatori dovranno superare ...

24 Ore Le Mans : aggiornamento 9 ore. Battaglia tra le Toyota separate da 10” - Alonso tifa Buemi : Che duello con Conway! : La lunga notte della 24 Ore di Le Mans inizia con la serratissima lotta tra le due Toyota che si stanno giocando il successo nella grande Classica delle corse endurance. Dopo nove ore di Battaglia (bandiera a scacchi prevista alle ore 15.00 di domenica 16 giugno), la vettura numero 7 si trova al comando con 10 secondi di vantaggio sulla monoposto #8: Mike Conway ha preso il volante della TS050 Hybrid e ha incominciato un serratissimo testa a ...