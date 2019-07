Tumori | parere positivo del CHMP per larotrectinib | trattamento di precisione in oncologia

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Il Comitato per i medicinali per uso umano () dell’Agenzia Europea del Farmaco ha raccomandato l’autorizzazione di commercializzazione per, sviluppato da Bayer, in Europa. L’indicazione raccomandata è per ildi pazienti adulti e pediatrici consolidi caratterizzati da una fusione genica del recettore della tirosin chinasi neurotrofica (NTRK), localmente avanzati, metastatici o quando la resezione chirurgica comporterebbe morbilità grave, e che non abbiano altre opzioni terapeutiche soddisfacenti. La decisione finale della Commissione Europea sull’autorizzazione alla commercializzazione è attesa nei prossimi mesi., primo nella classe degli inibitori orali di TRK, specificamente sviluppato per trattareche hanno una fusione genica di NTRK, sarà il primoa ricevere un’indicazione tumore-agnostica ...