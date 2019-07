Tempesta d' amore | spoiler tedeschi | Annabelle tenta di uccidere Denise con il veleno

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera 'd''. Le anticipazioni tedesche rivelano che, nelle prossime settimane, Christoph rimarrà vittima di un incidente che avrà delle ripercussioni sulla sua esistenza., dal canto suo avrà intenzione die la donna comincerà ad assumere un atteggiamento prepotente dopo la morte di Xenia (Elke Winkens). Mancheranno ancora puntate in Italia per assistere a questa dipartita che porterà a un'evoluzione negativa della Sullivan (Jenny Loffler). La ragazza si trasformerà in una persona pronta a qualsiasi sacrificio pur di ottenere il suo scopo e finirà per assumere i tratti adatti a una dark lady. La bionda dimostrerà di essere pronta per commettere un omicidio pur di sbarazzarsi di persone che possono dare dei fastidi alla figlia di Christoph (Dieter Bach). L'intenzione della figlia di Christoph decisa ...

beuatysky : RT @PensierInfiniti: L'amore #credoCheSia La brezza dopo ogni tempesta Una foglia delicata su un cuore innamorato L'ultimo respiro della n… - agar_lauro : RT @PensierInfiniti: L'amore #credoCheSia La brezza dopo ogni tempesta Una foglia delicata su un cuore innamorato L'ultimo respiro della n… - antonino365 : RT @antonino365: L'amore illumina il percorso come un faro che ti conduce in porto, ti aiuta e ti da conforto, non ti lascia affondare nel… -