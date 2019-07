Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – “Furto di cani: questo terribile fenomeno, diffuso in tutto il territorio nazionale, e’ purtroppo una triste realta’ e coinvolge soprattutto cani di razza e cuccioli. La storia di Cleopatra e’ una di queste: quando e’ stata, era una simpatica cucciolotta di 5 mesi di American Bully. Per rubarla i ladri hanno forzato delle sbarre molto resistenti, ‘forse un furto su commissione’, aveva ipotizzato il proprietario”. E’ quanto si legge in una nota di. “Cleopatra era statainsieme alla sorellina, quest’ultima fortunatamente e stranamentepochi giorni vagante a diversi chilometri di distanza dal luogo del furto. Da quel giorno erano passati oltre seie i proprietari avevano ormai perso ogni speranza di ritrovarla. O almeno, cosi’ pensavano prima di ricevere una ...

romadailynews : #Oipa: dopo sei anni ritrovata cucciola rubata: #Roma – “Furto di cani: questo terribile… - RossellaAvino : RT @OIPAonlus: Rubata da cucciola, ritrovata dalle guardie zoofile dell'OIPA Roma dopo sei anni: la storia di Cleopatra La notizia ?? https:… - PatriziaOrlan11 : RT @OIPAonlus: Rubata da cucciola, ritrovata dalle guardie zoofile dell'OIPA Roma dopo sei anni: la storia di Cleopatra La notizia ?? https:… -