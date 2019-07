No Tav | la Val di Susa si prepara al corteo di protesta

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) L'appuntamento è per le 13,30 di oggi, sabato 27 luglio, a Venaus e la parola d'ordine è "determinazione". Ildei No Tav cercherà di raggiungere il cantiere di Chiomonte. "Pacificamente", come assicura l'attivista storico del Movimento No Tav Guido Fissore. C'è però un'ordinanza precisa del prefetto di Torino Claudio Palomba che vieta espressamente l'avvicinamento a una zona rossa ampliata, secondo le istruzioni della questura. New jersey e altri blocchi sono stati posizionati in un perimetro molto più ampio di quello riferito al cantiere per la costruzione della linea ad Alta Velocità Torino-Lione. No Tav pronti a violare la zona rossa E i limiti sono stati già violati nei giorni scorsi da alcune centinaia di attivisti, già subito dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, due giorni fa, ha spazzato via ogni dubbio sulle intenzioni del governo rispetto ...

