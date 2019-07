Nave incagliata a Chioggia | recupero nel pomeriggio col picco di marea

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Si procederà dal, con ildi, aldellamercantile “Amira Joy“, rimastaneldi ieri sul fondale sabbioso all’entrata del Porto di(Venezia). L’imbarcazione, battente bandiera panamense e proveniente dalla Turchia, è lunga 132 metri, e a bordo sono presenti 15 persone. Due rimorchiatori portuali avevano tentato di disincagliarla fino a sera, con il coordinamento della Sala operativa della Capitaneria, poi con l’abbassamento dellale operazioni sono state sospese. Non vi è pericolo – ha precisato la Capitaneria di Porto di– per la sicurezza della navigazione e l’ambiente marino. La Amira Joy viene costantemente monitorata a vista direttamente dalla Sala operativa della Guardia Costiera. E’ stata avviata un’inchiesta amministrativa per accertare le ...

