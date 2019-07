150 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia

L’allarme dell’Onu : «150 persone morte in un naufragio al largo della Libia» : Secondo l’Alto commissariato Unhcr per i rifugiati altre 150 persone sarebbero state soccorse. Il barcone sarebbe partito da Khoms, oltre 100 chilometri a est di Tripoli

Nestlé apre in Italia il centro globale del digitale. E assume 150 persone : Il logo di Nestlé (foto Michele Limina/Bloomberg via Getty Images) Nestlé si veste di tecnologia e offre lavoro. Sono 150 le assunzioni previste entro il 2020 per strutturare il nuovo centro globale digitale, i Global It Hub. Da Milano partirà la rivoluzione digitale che interesserà l’intero gruppo. Le selezioni sono già aperte e in piattaforma sono state caricate le prime 75 posizioni vacanti, individuabili dalla dicitura Global It Hub ...

Grandinata su Milano : esonda il SevesoIn Valtellina evacuate 150 persone | Foto : Tombini e cantine si sono allagate e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale.

Maltempo Lombardia : allarme frane in Valtellina - 150 persone evacuate : A seguito dell’ondata di Maltempo della scorsa settimana, torna a preoccupare la frana di Canargo in Val Lesina, a circa 900 metri di quota, nel comune di Delebio (Sondrio): il sindaco Erica Alberti, nella serata di ieri, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per circa 150 persone, e altre 250 (tra cui un centinaio nel comune di Andalo ) sono pronte ad abbandonare le proprie case in caso di peggioramento della situazione. Lo ...

Iran - Donald Trump annulla l'attacco all'ultimo : "Sarebbero morte 150 persone" : Donald Trump ha ordinato di attaccare l'Iran. Dopo l'abbattimento di un drone Usa da parte del paese del Medio Oriente sullo stretto di Hormuz, il presidente americano ha ordinato (alle ore 19 locali di ieri, 20 giugno) di posizionare gli aerei e le navi. Solo qualche minuto prima di lanciare i miss