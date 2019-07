Volley | passo falso dell’Italia | azzurre sconfitte dalla Turchia in amichevole | troppi

Volley - Mondiali Under 21 2019 : l’Italia travolge il Bahrain - primo passo verso le semifinali : L’Italia ha letteralmente travolto il Bahrain con un roboante 3-0 (25-10; 25-15; 25-13) ai Mondiali Under 21 di Volley maschile, gli azzurrini hanno annichilito i modesti padroni di casa con una facilità disarmante e hanno compiuto un primo passo importante verso la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Domani (ore 15.30) sfida all’Iran che oggi ha sconfitto l’Argentina per 3-1, una vittoria varrebbe ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Cina 3-0. Azzurre inarrestabili - semifinale ad un passo! : Prosegue il cammino trionfale della Nazionale italiana ai Mondiali Under 20 2019 di Volley femminile. Nella seconda giornata della seconda fase, la formazione allenata da Massimo Bellano ha confermato quanto fatto vedere contro il Brasile regolando anche la Cina con il punteggio di 3-0 (25-19; 25-22; 25-20) e mettendo una seria ipoteca sul proseguimento del torneo. La situazione della Pool E vede infatti le Azzurre al comando con due vittorie e ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia chiede il passo all’Argentina - azzurri per vincere a Milano e puntare alla Final Six : L’Italia non vuole smettere di sognare in grande, gli azzurri hanno travolto la Serbia con un roboante 3-0 andando ben oltre le aspettative più rosee e hanno compiuto un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Six della Nations League. Doveva essere una Nazionale sperimentare, questa competizione doveva servire soltanto per lanciare nuovi elementi e per fare spazio ai giovani (così è stato) ma i ragazzi del CT Chicco Blengini si ...

Beach Volley - Mondiale Under 21 Udon Thani. Azzurri schiacciasassi! Windisch/Di Silvestre primi nel girone - They/Orsi Toth a un passo dagli ottavi : Che bella Italia al Mondiale Under 21 di Udon Thani. In campo maschile Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre hanno vinto il girone e ora si mettono ala finestra avendo già conquistato l’accesso agli ottavi di finale, mentre in campo femminile Orsi Toth/They sono ad un passo (basterà un set contro le spagnole Carro/Alvarez) dal successo nel girone più complicato, almeno sulla carta, dell’intero Mondiale e dalla qualificazione diretta ...

LIVE Italia-Corea del Sud Volley femminile - Nations League in DIRETTA : azzurre per fare un altro passo verso la Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48: E’ probabile che Mazzanti prosegua questa sera nel turn over: potrebbe essere la volta di Lucia Bosetti e Danesi da titolari, mentre potrebbe essere confermata Orro in regia ma sono tutte supposizioni della vigilia. Solo fra qualche minuto si capirà chi sarà in campo tra le azzurre 19.47: Nella prima sfida in programma oggi a Perugia la Russia ha ottenuto il suo terzo successo nel ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Bulgaria 3-0 - le azzurre non fanno sconti a Perugia. La Final Six è a un passo : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria con un netto 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) e ha conquistato l’ottava vittoria su dieci partite giocate nella Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte autorevolmente al PalaBarton di Perugia chiudendo la contesa in 88 minuti di gioco, il risultato sembrava scontato alla vigilia visto che le ragazze del CT Davide Mazzanti affrontavano il fanalino di coda del prestigioso torneo ...