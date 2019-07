Uomo volante fallisce,cade nella Manica

E' fallito il tentativo di Franky Zapata, meglio noto come 'l'', di traversare laa bordo del suo flyboard, una sorta di 'hoverboard' di sua invenzione spinto da cinque reattori a cherosene e controllato dai movimenti del corpo. Il francese è caduto in acqua poco dopo essere decollato dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais. Voleva arrivare a St.Margaret's Bay,a Dover, 100 anni dopo l'impresa di Louis Blériot, primo trasvolatore del canale della. Zapata è stato recuperato in mare.(Di giovedì 25 luglio 2019)