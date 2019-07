Salvini:con Di Maio parlato di cantieri

L'incontro con Luigi Di"è andato bene", dice il vicepremier. "Ma non c'è stato alcun pranzo, ho mangiato una mozzarella a casa". "Con Dihodi opere pubbliche,e Tav", aggiunge. "Io non litigo con nessuno.Se il governo fa il governo,si va avanti."Aver sbloccato Tav e altre opere è un buon segnale,ma voglio ancora capire qual è l'idea di manovra economica". E a proposito della manifestazione No Tav in val Susa: "Saranno impegnati 500 agenti.Ogni atto di violenza verrà contrastato".(Di giovedì 25 luglio 2019)