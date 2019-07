È morto il presidente tunisino Beji Caid Essebsi | aveva 92 anni

E' morto l'ex vicepresidente del Csm Carlo Federico Grosso : E' morto a Torino il professor Carlo Federico Grosso, tra gli avvocati più noti del Paese. Lo confermano fonti delle Camere penali. Grosso era nato nel 1937, tra il 1996 e il '98 è stato vicepresidente del Csm. Nella sua carriera di avvocato, è stato difensore di Annamaria Franzoni nel processo per il delitto di Cogne e anche legale di parte civile nel processo per la strage della stazione di Bologna.

morto Giampiero Pesenti - ex presidente di Italcementi : Angelo Scarano Nato a Milano il 5 maggio 1931, Giampiero Pesenti, con il padre Carlo, è stato il fondatore di Italcementi, uno dei maggiori gruppi al mondo per la produzione del cemento È scomparso, a 88 anni, l'ex presidente di Italcementi, Giampiero Pesenti. Ultimo esponente della famiglia fondatrice a guidare il gruppo bergamasco, prima della cessione ai tedeschi di Heidelberg Cement nel 2016, fu l'artefice, soprattutto con ...

Verona. Incidente in bici : morto Alvise Trincanato presidente di River : Non ce l’ha fatta Alvise Trincanato. L’architetto veronese mentre era bici in centro a Verona, si era scontrato con uno

Egitto - l'ex presidente Morsi morto dopo udienza in tribunale : l'ex presidente dell'Egitto Mohamed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani e deposto nel 2013 con un colpo di Stato del generale al Sisi, è morto oggi, a 67 anni, subito dopo un'udienza in tribunale per un processo in cui era imputato per spionaggio.Reuters, citando come fonte la tv di Stato egiziana, sostiene che si sia trattato di un infarto. Era in carcere per scontare una pena di sette anni per falsificazione della sua candidatura per la ...

L'ex presidente egiziano Morsi è morto dopo un'udienza in tribunale : Mohammed Morsi, 67 anni, ex presidente e leader dei Fratelli musulmani, era a processo per l'accusa di spionaggio

