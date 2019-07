Banche | in Italia 64mila dipendenti in meno in dieci anni | sopra media Ue

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Milano, 25 lug. (AdnKronos) – In, il numero dibancari tra 2008 e 2018 è diminuito del 18,9%,laeuropea del 17%. In termini assoluti, nellenefa lavoravano 338mila persone circa, oggi ne lavorano 274mila (-circa). E’ quanto calcola R&S Mediobanca nel suo studio sulleinternazionali. Tra le bigne, chi ha quasi dimezzato i suoiè stata Unicredit, passando dai 176mila circa del 2008 ai 96.348 di fine 2018. Ovviamente non a perimetro omogeneo, ma a seguito di numerose cessioni. Nei, Intesa Sp ha diminuito idel 15%, Monte dei Paschi di quasi il 30%. Nell’Unione europea, si è trattato in totale di 470mila uscite, ma il quadro non è omogeneo. Spagna e Olanda sono quelle che hanno tagliato più posti, rispettivamente -35,2% e -37,8%. La Germania è in linea ...

