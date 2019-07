Antigone: 94 morti in carcere in 6 mesi

Dei 94 detenutifino al 30 giugno i suicidi sono stati 26:"Si muore troppo", denuncianel suo Rapporto di metà anno. Le carceri italiane sono le più affollate d'Europa, con un tasso del 119% e punte del 200(cioè 2 detenuti in 9mq). In unsu tre, ci sono celle con meno di tre mq a testa. Gli stranieri detenuti sono il 33,4%, in calo e concentrati in Sardegna, Lombardia e Lazio (rispettivamente 80, 20 e 12,5%).(Di giovedì 25 luglio 2019)