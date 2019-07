Andiamo a fare un tuffo dove Oslo è più blu

pl1952 : SE ANDIAMO A VERIFICARE GLI ARCHITETTI CHE SANNO FARE IL LORO MESTIERE NON SONO PIù DEL 20% Architetti: tutti i num… - xHappinesstan : RT @TheBookThjef: Comunque io quel gruppo di amici di cui parlate tutti con cui andare ai concerti, fare viaggi e parlare fino alle 3 di no… - MarcoArmani3 : RT @68Bersani: il pd si sta domandando cosa è andato a fare Salvini a Bibbiamo......è andato a fare la stessa cosa vostra quando siete anda… -

(Di giovedì 25 luglio 2019) Taxi elettrici, energia rinnovabile, piste ciclabili. Così la metropoli norvegese ha sposato l’ecologia. E nel fiordo urbano si pesca e si fa il bagno. Viaggio nella Capitale verde d'Europa per il 2019

Dalla Rete Google News

Rolling Stone Italia

Intervistato per il tour italiano con Iron & Wine, il chitarrista Joey Burns ci ha raccontato i 5 giorni in cui è nato 'Years to Burn', il ruolo del folk nell'era dello ...