Alcune parti dell’ultimo saggio di Yuval Noah Harari sono state modificate nella versione

La Juventus starebbe pensando ad Alcune uscite : Matuidi potrebbe partire : La Juventus, in questi giorni, sta lavorando soprattutto sulle uscite. Uno dei nomi nella lista dei partenti pare sia quello di Blaise Matuidi. Il francese nel match contro il Tottenham è apparso un po' in difficoltà nei nuovi schemi di Maurizio Sarri, e proprio perché per caratteristiche non si adatterebbe al meglio al gioco del nuovo allenatore, il suo agente Mino Raiola sarebbe già al lavoro per trovagli una nuova sistemazione. Il campione ...