Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Un’amichevole estiva è un’amichevole estiva. Lo è però in tutti i sensi. Lo è perché il risultato non conta. Ma lo è anche perché è possibile vedere in anteprima qualche novità. Anche schemi o idee di gioco che magari possono essere successivamente abbandonate. L’aspetto più deprimente di Napoli-Cremonese è che non si è visto praticamente nulla di nuovo (con qualche fisiologica eccezione). Anzi. Si è visto un Napoli che, probabilmente perché imballato fisicamente (lo speriamo), non è mai riuscito ad accelerare. In realtà, non lo abbiamo visto nemmenotesta. Il Napoli di Ancelotti, se abbiamo ben capito anche ricordando la parte finale della stagione (soprattutto Napoli-Inter), è una squadra che vuole basare molto del proprio gioco sulle accelerazioni, sulla capacità di cambiare ritmo. Anche l’acquisto di Manolas va in questa direzione. Invece si è vista la tela ...

ehcate : @gravityfucks quindi secondo il tuo ragionamento se uno è povero deve ricominciare ad ascoltare mozart ah no aspett… - CiuccioMagliaNa : RT @napolista: Quindi ci aspetta un altro anno con Insigne nella sua mattonella? Siamo al masochismo Siamo tornati indietro di un anno. De… - napolista : Quindi ci aspetta un altro anno con Insigne nella sua mattonella? Siamo al masochismo Siamo tornati indietro di un… -