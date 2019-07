Obbligatoria la bottiglietta d' acqua per la pipì dei cani | multa salatissima per i

Fonte : today

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Anche Genova si unisce all’elenco delle città che prevedono l’obbligo per i padroni deidi portare con sé una...

genovapostnews : #cronaca #genova - Deiezioni canine, anche a Genova diventa obbligatoria la bottiglietta per pulirle - magazine24it : Cani – Bottiglietta obbligatoria per la pipì, multe sino a 300 euro - steppatek67 : Genova, cambia il regolamento: bottiglietta obbligatoria per lavare la pipì dei cani -