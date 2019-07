Conte:diversità Lega-M5S non mi fermano

"M5S esono due forze politiche che condi avere sensibilità diverse rispetto a vari temi,ma ciò non impedisce l'azione di governo".Lo dice il premier nell'informativa al Senato. "Ritengo un dovere essere qui nel rispetto della centralitò del Parlamento" "In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento,il governo non potrà sottrarsi agli adempimenti" sulla Tav. Ferma la decisione della Francia nel proseguire la realizzaione e "una decisione uniltarerale dell'Italia avrebbe costi troppo ingenti".(Di mercoledì 24 luglio 2019)