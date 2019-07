Aggredivano coetanei, indagati 2 minori

Il "capo" di una baby gang composta di giovanissimi residenti in provincia di Pordenone è stato collocato in una comunità in esecuzione di misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile di Pordenone. Il ragazzino -poco più che 15enne- deve rispondere a vario titolo, assieme a un 16enne, coindagato,di tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso,spaccio di stupefacenti,truffa,appropriazione indebita. I duee vessavano alcunie un adulto disabile.(Di mercoledì 24 luglio 2019)