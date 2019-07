Scioperi trasporti | l’appello del Garante

Trasporti - Toninelli chiede un rinvio degli Scioperi. Sindacati : “Mancano le condizioni per farlo” : Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha chiesto che vengano rinviati gli scioperi previsti per i prossimi 24 e 26 luglio, anche alla luce del blocco delle reti ferroviarie che ieri ha interessato l'intero Paese. Ma i Sindacati fanno sapere che non ci sono le condizioni per revocare o posticipare gli scioperi.Continua a leggere

