Non mi vogliono trasformare in Chiara Ferragni! Naike Rivelli e la richiesta per il

Traffik - il trapper condannato resta in carcere a Roma : i genitori Non lo vogliono a casa con i domiciliari : Il Tribunale di Roma gli ha concesso di scontare ai domiciliari la condanna a due anni e mezzo per aver aggredito e rapinato alcuni fan ma i suoi genitori no. E l’hanno lasciato in carcere. È quanto successo al trapper Romano Traffik, 23 anni, all’anagrafe Gianmarco Fagà: assieme all’amico e collega Gallagher (Gabriele Magi, 25 anni) si era scagliato contro alcuni fan che li avevano fermati alla stazione Termini per chiedergli ...

Paura nei cieli egiziani : dopo British Airways e Lufthansa anche i piloti Alitalia Non vogliono volare verso il Cairo : E’ ancora allarme terrorismo sulle rotte aeree da e verso il Cairo. British Airways ha confermato lo stop di tutti i suoi collegamenti con la capitale egiziana per una settimana. Lufthansa, che ieri aveva seguito a stretto giro la compagnia britannica, ha limitato a un solo giorno la misura cautelare motivata da generiche “precauzioni di sicurezza“. Se oggi anche l’Associazione Nazionale piloti ha fatto richiesta ad ...

Non fatela morire! Tafida come Charlie e Alfie - i genitori vogliono portarla in Italia : Una storia che arriva dal Regno Unito riporta alla mente i casi di Charlie Gard e Alfie Evans. È la storia della piccola Tafida Raqeeb, una bambina di cinque anni che viene da Newham, a est di Londra, e attualmente è in coma al Royal London Hospital. I genitori, una coppia di inglesi di origine bengalese, hanno chiesto all'Alta Corte britannica di costringere i medici, secondo i quali la bimba non ha speranze di guarigione, a lasciarli venire in ...

Le anime produttive di Torino Non ci stanno e vogliono la riscossa : La Torino 'ruggente' che ha conosciuto il suo apice con le Olimpiadi invernali del 2006 sembra aver perso terreno. Crisi culturale, economia in affanno e una molteplicità di altri fattori, hanno portato il capoluogo di regione del Piemonte a reagire in maniera meno efficiente e ottimistica. Gli avvenimenti degli ultimi mesi, poi, hanno di fatto confermato e fotografato una crisi che sembra inarrestabile. La decisione degli organizzatori di ...

Oggi il battesimo di Archie - sudditi delusi : Meghan ed Harry vogliono una cerimonia segretissima. E la regina Non ci sarà : Il giorno del battesimo del piccolo Archie è arrivato. La cerimonia sarà molto riservata, a dispetto delle presunte manie di grandezza di Meghan Markle. Fanno ancora discutere la...

Giorgia Meloni contro le ong : "Che Non pensino di fare tutto quello che vogliono a casa nostra" : Giorgia Meloni su tutte le furie con i magistrati che non hanno rispettato la legge italiana, rilasciando la capitana della Sea Watch, Carola Rackete. "Un'altra Ong rischia di dirigersi verso l'Italia. È ora di dare un segnale forte alle Ong che credono di poter fare come vogliono a casa nostra! Bas

Giorgia Meloni contro le ong e Mediterranea : "Che Non pensino di fare ciò che vogliono a casa nostra" : Giorgia Meloni su tutte le furie con i magistrati che non hanno rispettato la legge italiana, rilasciando la capitana della Sea Watch, Carola Rackete. "Un'altra Ong rischia di dirigersi verso l'Italia. È ora di dare un segnale forte alle Ong che credono di poter fare come vogliono a casa nostra! Bas

Milan - gli emiri del Qatar vogliono comprare il club : "Già oggi un incontro" - il club Non smentisce : Ennesimo cambio di proprietà per il Milan? La bomba la sgancia la AdnKronos, secondo cui la dirigenza del club rossonero starebbe trattando con i rappresentanti del Fondo di investimento dell'emirato del Qatar per cedere la società. Il possibile acquisto del Milan da parte del Qatar non verrebbe ges

Mordhau : niente filtri o censure - gli sviluppatori Non vogliono limitare la libertà dei giocatori : Triternion, lo sviluppatore dietro Mordhau, ha rilasciato una dichiarazione in contraddizione con i suoi precedenti commenti riguardo ad alcuni episodi di razzismo e bullismo all'interno del suo gioco.Come vi avevamo precedentemente riportato, in Mordhau è finita sotto accusa la troppa libertà data ai giocatori che hanno invaso i forum del gioco con insulti razzisti, omofobi e sessisti.Ma non solo il forum è sotto accusa: a quanto pare, come ...

Niger - i ‘naufraghi’ Non vogliono ridursi a rottami. E parlano sottovoce di rivoluzione : Serge Latouche li aveva definiti i “naufraghi dello sviluppo” e non aveva torto. Si riferiva a quella porzione di mondo lasciata al margine e poi abbandonata per cercare di sopravvivere al naufragio della nave di sabbia. Il veliero in questione come metafora del progresso e dello sviluppo ad una dimensione: quella dell’Occidente al crepuscolo della civiltà di cui va fiero. I naufraghi sono gli invisibili delle campagne che attendono ...

Strage di Viareggio - 10 anni dopo – “Può accadere ancora. Per la sicurezza si deve spendere e Non vogliono” : “Ancora in questi dieci anni non ho avuto il tempo di piangere mia figlia in pace perché siamo sempre per strada o nelle aule di tribunale, ma serve per il futuro. Perché quello che è successo a Viareggio ancora può accadere“. Dieci anni fa, nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2009, Viareggio fu dilaniata dal fuoco sprigionato da una cisterna di gpl di un treno merci – il 50325, diretto in Campania – che stava ...

Vittorio Feltri : Il governo è morto - perché Salvini e Di Maio Non vogliono seppellirlo : È un dato di fatto che il governo sia in punto di morte. Lega e 5 Stelle sono in conflitto perenne, non vanno più d' accordo su nulla, nemmeno sul cosiddetto contratto sottoscritto a suo tempo da entrambe le forze politiche. Non è una mia opinione bensì la realtà. Logica vorrebbe che l' esecutivo ra

Morgan : "Non ho mai trascurato le mie figlie - mi sono state sottratte. Loro vogliono stare con me" : “Non ho mai trascurato le mie figlie, mi sono state sottratte. Le mie figlie vogliono stare con me, chiedetelo a Loro”. La vicenda dello sfratto di Morgan continua a tener banco nei salotti televisivi. L’ultima apparizione è avvenuta a Porta a Porta, dove il cantautore ha respinto l’accusa di essere un “padre assente”, mossa più volte dalle ex compagne, Asia Argento e Jessica ...

Viagra - sempre più giovani Non possono/vogliono farne a meno : Viagra, Cialis, Levitra: sono nomi di farmaci (da assumersi sotto controllo medico) che ben conosciamo, destinati a chi, per particolari patologie o per l’età avanzata, vanno incontro ai più svariati deficit di erezione. Nulla di strano. Sappiamo che funzionano e che hanno ridato a molte persone una vita sessuale che pensavano conclusa. Studi attuali, però, hanno sottolineato come il consumo di questi farmaci si sia esteso a fasce di età sempre ...