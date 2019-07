Le 5 Renault Turbo più cattive di sempre

Fonte : gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) Dicie pensi alla Formula 1. Quaranta anni fa un motorevinceva per la prima volta un Gran Premio di Formula 1: era il 1° luglio 1979 e sul circuito francese di Digione Jean-Pierre Jabouille passava sotto la bandiera a scacchi prima di tutti con la sua RS 10. René Arnoux, al volante della vettura gemella, si piazzava terzo, dopo quello che viene considerato il duello più epico della Formula 1, con un certo Gilles Villeneuve (Ferrari 312T). Da quel giorno tutto è cambiato e i motorihanno iniziato a farsi strada sia nel mondo del motorsport che in quello delle auto di serie eè stato uno dei marchi a crederci di più, anche se per i primi venti anni sono stati utilizzati solo per aumentare la potenza. Oggi, invece, la sovralimentazione è un must anche su propulsori più piccoli e cittadini, perché nel frattempo la tecnologia si è evoluta e ha permesso di ...

fabmar78 : RT @alvolante_it: #Renault: 40 anni di motori turbo. Ecco le auto più significative della casa francese con motore sovralimentato https://t… - alvolante_it : #Renault: 40 anni di motori turbo. Ecco le auto più significative della casa francese con motore sovralimentato -