Juve | a Sarri piacerebbe Danny Rose per la corsia mancina

Juventus-Inter : Sarri e Conte pensano alle formazioni - de Ligt e Godin osservati speciali : “Juventus-Inter non è una partita come le altre”, parola di Maurizio Sarri che nella conferenza stampa pre-gara racconta come questa sfida non potrà mai essere una vera e propria amichevole. Troppa la rivalità calcistica in campo, troppa la voglia di vincere da una parte e dall’altra. I fari saranno puntati proprio sui due allenatori, entrambi sono “nuovi”, entrambi sono attesi al varco, entrambi vogliono vincere il loro primo derby d’Italia. La ...

Sarri : 'Juve-Inter non sarà una partita come le altre' : La Juventus in questo periodo si trova in Asia per la tournée estiva. Dopo la tappa a Singapore per la prima amichevole contro il Tottenham, la squadra si è spostata in Cina in vista della gara contro l'Inter, in programma domani alle 13:30 ora italiana. Maurizio Sarri, intervenuto insieme a Szczesny alla conferenza della vigilia, ha presentato il match ricordando che le partite contro i nerazzurri non sono mai banali, e ha espresso le sue ...

Dybala Juventus - clamoroso : Sarri cambia ruolo alla Joya! : Dybala Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino“, Sarri starebbe meditando il clamoroso colpo di scena in chiave offensiva. Di fatto, l’ex tecnico di Chelsea e Napoli sarebbe pronto a trasformare Dybala nel nuovo centravanti bianconero. Falso nueve e nuovo tema tattico offensivo. Questa una delle prime varianti tattiche che il neo […] More

Mertens : «Dobbiamo essere felici di dove siamo col Napoli. Sarri alla Juve? Ora è un avversario» : Intervista a Dries Mertens a Radio Kiss Kiss Napoli «siamo cresciuti, non solo i giocatori, Anche la società. È il mio settimo anno. Ho visto cambiare la squadra». Vari cambi di modulo, da Sarri ad Ancelotti «Non lo so come posso giocare dietro la punta. È un vantaggio essere al secondo anno di Ancelotti, già sappiamo cosa dobbiamo fare». «siamo finiti tanti punti dietro la Juve, mi dispiace molto». «Ho sentito dei lavori al San Paolo, Ancelotti ...

Juventus-Inter - Sarri svela : “Dybala può giocare falso nueve - Cristiano Ronaldo dovrà fare la differenza” : L’allenatore della Juventus ha presentato in conferenza stampa il match di International Champions Cup contro l’Inter L’International Champions Cup mette di fronte Juventus e Inter, un match affascinante che promette spettacolo anche se si tratta di una amichevole. AFP/LaPresse Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi, facendo un primo bilancio dei suoi primi giorni di lavoro: “non è una ...

Juventus-Inter probabili formazioni - Conte : “Mai stato vicino alla Juve”. Sarri : “CR7 a sinistra” : JUVENTUS INTER probabili formazioni- Tutto pronto per l’amichevole di ICC tra Juventus e Inter. Conte e Sarri sono intervenuti in conferenza stampa per presentare il match. Il tecnico nerazzurro ha così affermato: ” “Non sono mai stato vicino alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande […] L'articolo Juventus-Inter probabili formazioni, Conte: “Mai stato ...

Juventus - Sarri in conferenza parla di condizione e singoli : “Dybala ‘falso nueve’ ma anche trequartista” : Non solo Antonio Conte. In conferenza stampa ha parlato anche il tecnico della squadra sfidante, Maurizio Sarri. Inter e Juventus si affrontano infatti domani in ICC, dando vita ad una sorta di ‘antipasto’ di quello che sarà il campionato. Inter, Conte in conferenza: campo, mercato e una battuta. “Io vicino alla Juve?”, la sua risposta… “Juve-Inter non è una partita come le altre – ha detto il tecnico toscano ...

Juventus - Bernardeschi allo scoperto : “Sarri è completamente diverso da Allegri. Chiesa? Dico che…” : L’esterno bianconero ha parlato dei nuovi metodi di Sarri e del futuro di Federico Chiesa, mandandogli un chiaro messaggio La situazione rispetto all’anno scorso è cambiata, conseguenza dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri. LaPresse/Jennifer Lorenzini Nuova identità tattica e ritmi altissimi sono le novità rispetto al passato apportate dall’ex Chelsea, maniaco ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS NEWS/ Dybala vuole restare. E Sarri... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 23 luglio 2019: Gonzalo Higuain è l'ago della bilancia per quanto riguarda il reparto offensivo. Commisso blocca Chiesa

Calciomercato Juventus - Rai Sport : 'Sarri preferirebbe Gabriel Jesus o Lukaku' : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Potrebbero infatti arrivare dei cambiamenti molto significativi nel reparto offensivo del club bianconero. Gonzalo Higuain è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione, avendo segnato un bellissimo gol al Tottenham, nella prima uscita della Juventus. Nonostante questo, il "Pipita" non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, il quale ...

Juve - Sarri : 'Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata' : In queste settimane sicuramente la Juventus agirà sul mercato sia in entrata che in uscita. Infatti, in alcuni reparti i bianconeri hanno alcuni esuberi e dunque è lecito attendersi delle partenze, ma è possibile che ci sia anche qualche entrata. Ieri dopo la partita contro il Tottenham Maurizio Sarri ha fatto il punto sul mercato della Juve: "Penso che la società da qui alla fine del mercato farà qualcosa in entrata". Dunque il tecnico dei ...