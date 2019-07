Conte | «Non avevo bisogno di essere rassicurato dall’Inter Le decisioni spostano le

Pd - Renzi : “Non starò mai in un partito che fa accordo con M5s. Conte? Il vice dei due vice”. E attacca Di Maio - Salvini - Fico : “Pd e M5s hanno valori in comune? Io non li vedo. Non voglio litigare e non ci penso proprio a uscire da un partito che è il mio partito. Ma è chiaro che non starò mai in un partito che fa l’accordo col M5s. Lo faccia lei l’accordo coi 5 Stelle”. Risponde così, nel corso di Omnibus (La7), il senatore del Pd Matteo Renzi a una domanda della conduttrice Gaia Tortora, all’indomani delle dichiarazioni del collega dem ...

Sud : Musumeci - ‘governo Conte Non particolarmente attento’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Il presidente Conte con le regioni del Sud non mi pare abbia un rapporto particolarmente improntato ad attenzione ed efficienza”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7. “A volte l’appartenenza anagrafica non significa condizione morale – ha osservato il governatore – Le responsabilità dello ...

Caso Arata e fondi russi - Conte e Di Maio non affondano il colpo : La politica è “come una banca” e va “usata”. Le intercettazioni citate in una informativa della Dia di Trapani piombano sul tavolo del governo. Da queste parole si evincerebbe una complicata trama per nominare il leghista Armando Siri al governo e in qualche modo influenzare il ruolo di Luigi Di Maio. Quelle di Paolo Arata sono frasi che scottano e che fanno capolino nella settimana più complicata per la ...

**Ue : fonti M5S Europa - ‘accordi Conte con leader non con Von der Leyen’** : Roma, 22 lug. (AdnKronos) – Gli accordi del premier Giuseppe Conte sul portafoglio italiano in Europa e su un commissario di peso per l’Italia “sono stati presi in Consiglio con i leader Ue non con Von der Leyen”. Lo dicono all’Adnkronos fonti M5S europee, in merito alle parole di ‘Vdl’ a Der Spiegel. Al settimanale tedesco la neo presidente della Commissione Ue ha assicurato che non è stato ...

Autonomia : Musumeci - 'Sicilia non è contraria ma Contenuti devono essere chiari' : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Questa vicenda sembra circondata da un alone di mistero. E’ come se nessuno al di sotto della 'linea gotica' avesse il diritto di sapere di cosa stiamo parlando. Noi siciliani non siamo contrari in linea di principio al regionalismo differenziato, siamo autonomisti da

Salvini avvisa Conte e Di Maio : «O arrivano i sì o non stiamo più al governo» : «stiamo al governo solo e soltanto per fare le cose importanti. Se non riusciamo, andremo da soli ma non ci fermiamo. Abbiamo aspettato anche troppo». Lo ha detto Matteo...

Zaia e Fontana scrivono a Conte : “Ci ha ferito - premier deve essere garante della Carta. Autonomia sia vera - non pannicello caldo” : “Ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le Sue esternazioni, Presidente Conte, soprattutto dopo colloqui diretti durante i quali – ricorderà benissimo – abbiamo più volte sottolineato che non si chiedono più risorse, ma semplicemente la possibilità di spendere in Autonomia quelle che ci sono già assegnate”: così hanno scritto in una lettera aperta al premier Giuseppe Conte i presidenti di Lombardia e ...