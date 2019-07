Bologna | manca l' autorizzazione per il ballo liscio | anziani multati

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) 516 euro di multa a degliche ballavano il: è accaduto poco più di un mese fa, al centro sociale Pilastro di via Dino Campana, a. Durante una serata in musica (gratuita) sono arrivati i vigili che, non trovando tutte le autorizzazioni necessarie, hanno elevato la contravvenzione. Antonella Amianti, presidente del centro, basita da tanto eccesso di zelo, ha denunciato quanto successo al deputato Galeazzo Bignami (Forza Italia). A rendere noto l'episodio è il quotidiano Il Resto del Carlino. Il controllo della Municipale Il centro sociale ricreativo Pilastro (legato all'associazioneSolidale) da anni è punto di riferimento per glidiSan Donato. In molti partecipano alle sue iniziative in quanto rappresentano un'occasione per incontrarsi, stare insieme, confrontarsi e svagarsi. Sabato 15 giugno lo staff, coordinato dalla presidente Antonella ...

