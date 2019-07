Asteroide 2006 QQ23 potenzialmente pericoloso potrebbe schiantarsi sulla Terra | quando e

Fonte : scienze.fanpage

(Di martedì 23 luglio 2019) Il 10 agosto 2019, quindi tra pochi giorni, unsi avvicinerà allasul nostro Pianeta: ancora non si conoscono le probabilità di impatto. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sull', quanto è grande e qualiro essere i rischi.

infoitscienza : 2006 QV89: l’asteroide che c’è ma non si vede - EliBonora : L'#asteroide 2006 QV89 non ci colpirà ma per la prima volta, la mancata osservazione di un oggetto è stata usata pe… - infoitscienza : L’asteroide potenzialmente pericoloso 2006 QV89 a settembre non colpirà la Terra -