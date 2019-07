Di Matteo si candida | il pm della Trattativa si riclica al Csm

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 22 luglio 2019) Nino Ditorna alla conquista di una poltrona. Il “padre” del processo sullaStato-mafia è tra i sediciti alle elezioni suppletive del Consiglio superioremagistratura di ottobre. Due pm andranno a rimpiazzare i Consiglieri dimissionari Luigi Spina, indagato per favoreggiamento e violazione di segreto e Antonio Lepre, il togato di Magistratura Indipendente, auto sospesosi, dopo che il suo nome era comparso nelle carte dei pm di Perugia che indagano su Luca Palamara nell'ambito di accuse e veleni che hanno scatenato una delle più grosse bufere sulla giustizia italiana degli ultimi anni.Ed è proprio in questo scenario, che Dicolloca la suatura arrivata dalle correnti di Piercamillo Davigo. “Ho deciso di accettare l’invito con la speranza e l’entusiasmo di dare un contributo alla spallata definitiva a un sistema non più tollerabile: le ...

