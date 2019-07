A fuoco studio di La7 | tg di Mentana interrotto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Angelo Scarano Un incendio è divampato all'interno dellodove va in onda il tg di. Il direttore di Tg La7 si sposta a "In Onda": "A domani, fiamme permettendo" Momenti di tensione negli studi di La7 dove va in onda il tg condotto da Enrico. Probabilmente per un guasto tecnico, all'interno dellosi sono sviluppate fiamme che hanno reso impossibile il proseguimento della diretta dello stesso tg delle 20:00. Il direttore di tg La7 ha mandato la pubblicità che è durata almeno 10 minuti abbondanti. Il momento in cui di fatto è saltata la diretta è stato quandoha lanciato il collegamento con Milena Gabanelli per il consueto appuntamento con "Data Room". Proprio durante la fine del tg e mentre la Gabanelli chiudeva la diretta con la sua rubrica, la trasmissione si è interrotta. Da qui la lunghissima pubblicità. Al termine del blocco di spot, ...

