The Witcher | la serie TV Netflix non adatterà i videogiochi

Analizziamo il trailer di The Witcher - la serie originale di Netflix - speciale : Distribuito questa notte sul canale YouTube ufficiale di Netflix, il primo trailer della serie dedicata a The Witcher sta già spopolando. Al momento della stesura di questo articolo le visualizzazioni sono arrivate a quattro milioni e mezzo e crescono esponenzialmente, simbolo di quanta attesa ci sia attorno alle avventure formato Live Action di Geralt e compagni. Quasi due minuti che però rivelano tanto su cosa possiamo aspettarci da questa ...

The Witcher il trailer della serie Netflix presentato al Comic-Con : The Witcher Henry Cavill è il protagonista della serie fantasy di Netflix. Al Comic-Con di San Diego il trailer della prima stagioneDoppia versione doppiata in italiano e in originale per il teaser trailer di The Witcher presentato al San Diego Comic-Con. La serie fantasy di Netflix in 8 puntate, è molto attesa dai fan di tutto il mondo visto il successo del videogioco e della saga letteraria omonima di Andrzej Sapkowski, che è stato consulente ...

Il trailer di The Witcher al Comic-Con 2019 - Henry Cavill e quel ruolo che voleva a tutti i costi : “Sono un fan del videogioco” : Al Comic-Con di San Diego ha debuttato il trailer di The Witcher, l'adattamento televisivo della saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (anche consulente della serie). Lo show arriverà prossimamente sulla piattaforma Netflix con tutti gli otto episodi totali. Dai libri è stato poi tratto un videogioco. The Witcher è descritto come un epico racconto del destino di una famiglia. Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia, solitario ...

The Witcher - al Comic-Con il trailer dell'attesa serie Netflix con Henry Cavill : Entro la fine dell'anno una nuova avventura fantasy è pronta ad invadere le nostre case. Al Comic-Con di San Diego Netflix ha mostrato il primo teaser trailer di The Witcher atteso adattamento della saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (consulente della serie) con Henry Cavill protagonista nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia. In apertura trovate il trailer in italiano mentre a questo link la versione originale.The Witcher ...

The Witcher : la serie TV Netflix si mostra con un primo trailer : Se stavate attendendo con trepidazione la serie TV Netflix dedicata al fenomeno letterario e videoludico che è The Witcher, ebbene dovete sapere che un primo trailer è finalmente stato pubblicato.Nel filmato possiamo vedere la figura di Geralt, impersonata da Henry Cavill, ma anche quella di Yennefer, Ciri e di molti altri personaggi della serie con un'ampia panoramica anche su ambientazioni e storia che ci accompagneranno in questa prima ...

La serie Netflix di The Witcher sarà uno show per adulti con molti mostri : Lauren Hissrich, showrunner della serie TV per Netflix The Witcher, ha recentemente fornito durante un'intervista alcuni nuovi dettagli riguardanti la serie con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt.Per chi non conosce né il videogioco e né i libri da cui è ispirata la serie TV, Hissrich dichiara che lo spettacolo sarà maturo, per adulti, e dovremo aspettarci quindi sesso e violenza. "Ho potuto guardare le scene giornalmente e ai miei ...

E la spada d'argento? La serie Netflix di The Witcher mostra finalmente l'iconica arma : Le ultime immagini della serie Netflix di The Witcher erano incentrate su Rutilia, o almeno questo è quello che tutti pensavano a prima vista. A quanto pare, però, nell'immagine c'era un dettaglio interessante che in molti non hanno visto, fino a quando lo showrunner della serie non ha esortato i fan a dare un'occhiata più da vicino al debutto di Rutilia. Nell'immagine, infatti, sembra proprio spuntare un pomo di una seconda spada, che ...

Nella serie The Witcher di Netflix Geralt porterà con sé anche la spada d'argento : Le ultime immagini della serie Netflix di The Witcher erano incentrate su Rutilia, o almeno questo è quello che tutti pensavano a prima vista. A quanto pare, però, nell'immagine c'era un dettaglio interessante che in molti non hanno visto, fino a quando lo showrunner della serie non ha esortato i fan a dare un'occhiata più da vicino al debutto di Rutilia. Nell'immagine, infatti, sembra proprio spuntare un pomo di una seconda spada, che ...

Il fan film di The Witcher ha una data di uscita : Il nuovo trailer del fan film di The Witcher ha svelato la data di uscita della pellicola.Il film polacco ha appena ricevuto un nuovo trailer che annuncia l'uscita il 30 novembre 2019. Questo progetto si affianca, dunque, all'imminente serie di Netflix molto attesa dai fan.Se non conoscete il polacco, dovrete fare affidamento sui sottotitoli ma qui, ciò che salta subito all'occhio, è l'ottima realizzazione del film, che coglie l'essenza della ...

Diamo un primo sguardo a Rutilia - il cavallo di Geralt di Rivia nella serie Netflix di The Witcher : L'attesa serie Netflix di The Witcher è attesa per l'uscita entro la fine dell'anno, e mentre l'attesa si protrae ci giungono dal set alcuni scatti di Rutilia con in sella il suo padrone, Geralt di Rivia naturalmente.Il colpo d'occhio, bisogna dirlo, è soddisfacente. Rutilia è proposta in maniera molto fedele ai libri, e allo stesso modo anche la figura di Geralt, interpretata dal possente Henry Cavill, si mostra convincente in sella alla ...

Monster Hunter World e The Witcher 3 di nuovo insieme in un evento crossover : Capcom ha organizzato un nuovo evento crossover che coinvolge i due apprezzati Monster Hunter: World e The Witcher 3.Dopo l'appuntamento proposto lo scorso febbraio, Monster Hunter: World e The Witcher 3: Wild Hunt saranno presto i protagonisti di un nuovo evento crossover. L'iniziativa inizierà il 26 luglio e si concluderà giovedì 29 agosto."I cacciatori di livello 50 o superiore potranno partecipare alla sfida multiplayer, Contract: Woodland ...

Un fan realizza una fantastica dock di Nintendo Switch a tema The Witcher 3 : Mentre The Witcher 3 è uscito per la prima volta più di quattro anni fa, il gioco di CDPR ha continuato a essere una fonte di creazione per i fan che hanno realizzato cosplay, fan art e, recentemente, un accessorio unico che celebra l'imminente lancio su Nintendo Switch, segnala Dualshockers.Dopo l'annuncio della versione Switch di The Witcher 3 in arrivo entro la fine dell'anno, l'utente Reddit LestatsMods-com ha condiviso le immagini di una ...

The Witcher serie tv : trama - cast e anticipazioni su Netflix : The Witcher serie tv: trama, cast e anticipazioni su Netflix La saga di The Witcher, serie di romanzi e racconti fantasy sulla storia di Geralt Di Rivia, scritta dall’autore polacco Andrzej Sapkowski, è in arrivo in un adattamento televisivo sulla piattaforma streaming di Netflix. Dalla saga è nata anche una serie di videogiochi action RPG, sviluppati dal team polacco CD Projekt RED. Ci sono, per quanto riguarda lo show, nuove ...

The Witcher 3 per Nintendo Switch arriverà a settembre? : La data di lancio di The Witcher 3 su Nintendo Switch potrebbe essere più vicina del previsto, almeno secondo al alcuni rumor.Come riporta Wfftech, gli sviluppatori CD Projekt RED hanno annunciato la versione del gioco per la console ibrida di Nintendo durante l'E3. Secondo quanto svelato dagli sviluppatori il gioco sarebbe uscito alla fine di quest'anno, ma attualmente non abbiamo ancora una data certa.Tuttavia un rivenditore ceco ha pubblicato ...