Salvini:Italia non è campo profughi Ue

Salvini - lettera sui migranti alla Francia/ "Macron - Italia non è un campo profughi' : Salvini, la lettera sui migranti spedita alla Francia. Il titolare del Viminale alza la voce "L'Italia non è un campo profughi". Le sue parole

Il capitano e il suo augurio al Comandante - Salvini : “In bocca al lupo a Parmitano - orgoglio italiano” : Anche il ministro e leader della Lega Matteo Salvini ha voluto fare il proprio augurio all’astronauta Luca Parmitano, appena partito alla volta della Stazione Internazionale e bordo della sonda Soyuz. “In bocca al lupo al nostro Comandante Luca Parmitano, decollato poco fa in direzione della Stazione Spaziale Internazionale. orgoglio italiano! #MissionBeyond“. Così Salvini sul proprio profilo Twitter. L'articolo Il capitano e ...

3 sbarchi in 24 ore : arrivati in Italia più di 120 migranti. E Salvini attacca le ong : Due sbarchi a Lampedusa nelle ultime 24 ore: sull'isola delle Pelagie arrivano oltre 70 migranti. Sempre ieri a Siculiana (Ag) un altro sbraco 'fantasma': una cinquantina di persone arrivano in spiaggia con un peschereccio. Salvini continua la sua battaglia contro le ong sui social: ""Adesso partono pure dal Mare del Nord per venire ad aiutare gli scafisti nel Mediterraneo, roba da matti..."Continua a leggere

Paolo Borsellino - Strage Via d'Amelio/ Salvini "eroe italiano" : figlia vs Antimafia : Paolo Borsellino, il 19 luglio 1992 la Strage di Via d'Amelio: Salvini 'magistrato ed eroe italiano'. La figlia Fiammetta attacca giudici e Antimafia

Mario Monti attacca Matteo Salvini : "Quel documento segreto sull'Italia scritto oltre i nostri confini" : attacca Matteo Salvini su Russiagate e politica estera e affaccia l'ipotesi che il nuovo posizionamento dell'Italia in Europa e sulla scena internazionale possa essere frutto di un accordo che va ben oltre i nostri confini: "Chi decide questa politica estera?", si chiede Mario Monti in una intervist

Salvini : «M5S e Pd già al governo insieme. Tradito il voto degli italiani» Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle» : «Per ora a Bruxelles. I grillini hanno votato il presidente della Commissione europea con Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima». Di Maio: «Falsità volgare. Se vogliono far cadere il governo, lo dicano». Salvini: «Oltre questo governo solo le elezioni. C’è mancanza di fiducia, anche personale»

La beffa della Carta di identità elettronica : in Italia mesi di attesa e Salvini lancia quella per i residenti all'estero : Si potrà chiedere direttamente ai consolati intanto a Milano se ne riparla a settembre, a Roma ci vogliono 4 mesi, a Torino 3

Migranti - sulle Ong sei italiani su dieci stanno con Salvini : avrebbero un fine politico : Da più di un anno il governo Conte è in sella al Paese. Tra i ministri che negli ultimi mesi hanno fatto valere in maniera più considerevole la propria voce c'è stato senza dubbio Matteo Salvini. Il numero uno del Viminale si è concentrato soprattutto sul tema immigrazione. La scelta di chiudere i porti alle Ong che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di Migranti o naufraghi in difficoltà è stata spesso oggetto di vibranti ...

Morte Camilleri - Salvini : “Me ne ha dette di ogni - ma per l’Italia è una perdita”. E la rete si scatena : “Ipocrita” : La notizia della Morte di Andrea Camilleri ha scosso l’Italia e tutti gli appassionati della sua scrittura anche fuori dal confine nazionale. La rete si è riempita di milioni di messaggi di cordoglio, dolore e ricordo, ma un messaggio in particolare ha scatenato gli utenti: quello di Matteo Salvini. “Addio ad Andrea Camilleri, papà di Montalbano e narratore instancabile della sua Sicilia“, ha scritto su Twitter il vicepremier, che poi a ...