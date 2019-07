Migranti | Sos Mediterranée e Msf riprendono il soccorso in mare Salvini attacca ong e

Migranti - Msf e Sos Mediterranee tornano in mare : “Inazione Ue è criminale” : Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee tornano in mare, nel Mediterraneo, per svolgere attività di ricerca e soccorso dei Migranti. Lo faranno con una nuova imbarcazione, la Ocean Viking, battente bandiera norvegese. Una risposta a quella che viene definita "l'inazione criminale dei governi europei".Continua a leggere

Roma - rivolta al centro rimpatri : 13 Migranti in fuga - anche un sospetto jihadista : I profughi hanno dato fuoco ai materassi e sfondato le porte. Tra i fuggiaschi anche un sospetto jihadista

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘situazione insostenibile. Dobbiamo scendere’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “La situazione è insostenibile. Dobbiamo scendere. Ci sono persone che devono andare in bagno, non abbiamo più acqua dolce”. Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, ai microfoni di RaiNews 24. Sciurba è a bordo della Nave Alex attraccata ormai da quasi un’ora al porto di Lampedusa. L'articolo Migranti: Sciurba (Mediterranea), ‘situazione insostenibile. ...

Lampedusa : gli sbarchi continuano senza sosta - 69 Migranti in due giorni : Mentre il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, continua a dichiarare che i porti sono chiusi, gli arrivi di “barchini” a Lampedusa si susseguono senza sosta. Dopo i 55 migranti recuperati dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria giovedì notte e portati sull’isola, intorno alla mezzanotte è entrata direttamente in porto una piccola imbarcazione con 14 migranti a bordo. Tra di loro c’erano anche due donne e quattro ...

"Situazione insostenibile". Mediterranea verso Lampedusa con 54 Migranti a bordo. Il Viminale vieta l'ingresso : La nave Alex dell’ong Mediterranea, con 54 migranti a bordo, è arrivata alle 4 di questa mattina a 12 miglia da Lampedusa. Lo annuncia la stessa ong sottolineando come “un decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l’ingresso”.“Il decreto è illegittimo - spiega Mediterranea in un tweet -: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di ...

Migranti : negato lo sbarco a Mediterranea. La ong : "Situazione insostenibile" : "Alle 4 di stamattina la nave ALEX di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un decreto dei ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Lo rende noto su twitter la stessa ong Mediterranea Saving Humans. "Abbiamo risposto che ALEX, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso ...

Libia - bombe sul centro di detenzione per Migranti : 40 morti - un grave sospetto : Orrore in Libia, dove si contano circa 40 vittime nel bombardamento di un centro di detenzione per migranti alla periferia di tripoli. Malek Merset, portavoce del ministero della Salute del governo sostenuto dall'Onu, sostiene che l'attacco aereo sul centro di detenzione di Tajoura ha ferito anche 8

Marsala - lite sui Migranti a messa tra prete e sostenitrice Lega : Claudio Carollo La polemica inziata con la lite in chiesa si è poi spostata su Facebook con il botta e risposta tra i due. La causa è stata la frase contro la Lega a termine dell'omelia Scoppia la lite all’uscita dalla messa a Marsala, nel trapanese, tra Don Francesco Fiorino e l’ex consigliera comunale socialista, Fanny Montante, ora sostenitrice di Salvini. Davanti alla navata affollata della chiesa di San Giovanni al Boeo, per la ...

Sea Watch 3 - Matteo Salvini : "Pronti a sospendere il trattato di Schengen se l'Ue non ferma i Migranti" : Matteo Salvini non fa marcia indietro sul caso Sea Watch: "La sospensione del trattato di Schengen: questa è la richiesta pronta ad essere avanzata dal presidente del Friuli, Massimiliano Fedriga, nel caso in cui non si riuscisse a fermare i migranti che arrivano via terra dal confine con la Sloveni

Migranti - alla Camera il Pd si spacca sul sostegno alla guardia costiera libica : Due risoluzioni opposte sullo stesso argomento: il Partito democratico si spacca sul sostegno alla guardia costiera libica. alla Camera mercoledì si vota la proroga delle missioni internazionali, tra cui compaiono appunto anche gli accordi con Tripoli per contenere i flussi migratori. Il Pd ha presentato una risoluzione che, in linea con la politica tenuta dal governo Gentiloni e dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti, ...

Migranti - governatore leghista del Friuli minaccia di sospendere Schengen per chiudere la rotta balcanica : La “rotta balcanica” è da alcuni decenni una alternativa all’arrivo degli extracomunitari via mare. E così, se si interrompono i flussi da Lampedusa (ma alcuni decenni fa accadde quando venivano fermati i gommoni albanesi), inevitabilmente, nel giro di qualche mese, come in un gigantesco sistema di vasi comunicanti, africani e asiatici cominciano ad affrontare la traversata via terra, per arrivare in Italia. Sta accadendo in ...