Bologna Strade più belle e più sicure | 4 milioni per i cantieri stradali estivi

Fonte : laprimapagina

(Di domenica 21 luglio 2019) Proseguono in città iprogrammati per le settimane estive, mentre quelli già avviati, come la realizzazione della nuova

amarilly4 : Samantha davanti all’Arena del Sole indica un sacco a pelo: «Se incontrate il proprietario offritegli un caffè. Ne… - fritatalover : RT @Oznerolomia: Questa notte ho sognato di andare a lezione di storia contemporanea (?) e che ad una certa la professoressa ci facesse cuc… - Oznerolomia : Questa notte ho sognato di andare a lezione di storia contemporanea (?) e che ad una certa la professoressa ci face… -