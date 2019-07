Temptation Island Vittorio oltre il limite con Vanessa | Katia reagisce

Alessio Bruno - arrestato per spaccio l’ex concorrente di Temptation Island : Nel 2017 aveva partecipato allo show “Temptation Island” ed era diventato così un volto celebre della televisione. Oggi Alessio Bruno è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma per spaccio. Il 31enne romano è stato infatti trovato con circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Secondo le ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo - c'è la smentita ufficiale : "Nessun contatto con la produzione di Temptation Island Vip" : Stanno ufficialmente insieme da un mese soltanto ma c'è chi già li vorrebbe a confrontarsi davanti ai falò dell'isola più paparazzata d'Italia.Stiamo parlando di Kikò Nalli e Ambra Lombardo, la coppia nata nella casa del Grande Fratello che, secondo i fan, sarebbe già pronta per mettersi alla prova in un contesto altrettanto bizzarro: Temptation Island Vip.prosegui la letturaKikò Nalli e Ambra Lombardo, c'è la smentita ufficiale: "Nessun ...

Temptation Island - Ilaria e Colantoni avvistati insieme al termine delle riprese (RUMORS) : Grande attesa per la messa in onda della quinta puntata di Temptation Island 6, dove le tre coppie ancora in gioco affronteranno l’ultimo falò e si prepareranno per il weekend da sogno con i single. Da quanto si apprende pare che, proprio durante l’ultimo falò, un concorrente abbiano rinunciato all’opportunità di passare del tempo da solo con il tentatore o tentatrice: l'identità dei protagonisti sono ancora avvolte nel mistero. Intanto alcune ...

Anticipazioni Temptation Island del 22 luglio : un concorrente non parte per il weekend : Mancano solo due puntate alla fine di Temptation Island, durante le quali i telespettatori conosceranno l'esito dei falò di confronto delle ultime tre coppie ancora in gioco. Il quinto appuntamento andrà in onda su Canale 5 lunedì 22 luglio, in prima serata, e sancirà i momenti decisivi per i protagonisti del programma. Dopo le partenze di Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica, David e Cristina, i fidanzati e le fidanzate ancora presenti nel ...

Anticipazioni Temptation Island 5ª puntata : Sabrina in lacrime - Nicola va da Maddalena : Prosegue l'appuntamento in prime-time con Temptation Island, di cui il prossimo lunedì 22 luglio andrà in onda la quinta e penultima puntata. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia anche in quest'occasione non dovrebbe far mancare nuovi colpi di scena. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che per Sabrina arriveranno dei filmati compromettenti riguardanti Nicola che la faranno scoppiare in lacrime e la porteranno a riflettere a lungo sulla ...

Temptation Island - quinta puntata spoiler : Ilaria e Massimo crisi e poi perdono : Temptation Island 6 si sta avvicinando alle ultime puntate. Per la precisione, lunedì 22 luglio sarà la quinta e in seguito le coppie potranno andare ai weekend da sogno. Il caos nel villaggio regna sovrano, tra coppie in crisi, come Ilaria e Massimo e proposte roventi, spunta anche una probabile fidanzata per Javier con cui il tentatore sta trascorrendo una vacanza immortalata sulla pagina Instagram VeryInutilPeople. Temptation Island 6 ...

