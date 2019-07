Gazzetta | “Ancelotti e Sarri spingono De Laurentiis a cercare i big”

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Nella pagina delle opinioni della, Maurizio Nicita fa notare il cambio di rotta del Napoli e del presidente De. “Cambio di rotta” definisce l’apparente nuova volontà del presidente di acquistare un big. Il titolo scelto è: Come mai ora Devuole un big?”. “Tutta colpa di Carlo. E di Maurizio”, scrive così l’inviato dellaa Dimaro. Nicita ricorda che l’estate scorsa, alla possibilità di un ritorno in azzurro di Cavani, il presidente aveva risposto «Sono io il vostro Cavani», chiudendo ad ogni possibilità di investire cifre simili per un solo calciatore. Oggi tutto sembra diverso e il Napoli porta avanti trattative costose per calciatori importanti e affermati. Cosa è cambiato? L’influsso positivo di Ancelotti, che lo ha convinto: per vincere servono giocatori di livello internazionale e non solo giovani ...

