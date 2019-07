Rubare alla Rinascente, vergognati! Valerio Scanu scambiato per Marco Carta su Instagram

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il cantante sardo si ritrova a discutere con un utente diche lo scambia per, accusandolo di aver rubato. Tra i due ex concorrenti di Amici, entrambi vincitori del Festival di Sanremo, non corre buon sangue, viste anche le ultime uscite pubbliche di. Verosimile l'ipotesi che si tratti banalmente di qualcuno che aveva voglia di scherzare.Il cantante è stato confuso con il collega sardo da un utente su, che nel commentare una fotografia postata dalo ha attaccato rifacendosivicenda delle magliette rubate, che ha visto coinvolto, il quale è destinato ad andare a processo il prossimo settembre, sede in cui si dimostrerà la sua colpevolezza o la sua innocenza. "Vergognati....buttare le chiavi dovrebbero", è il commento lapidario di un utente, che genera immediatamente una reazione da parte dei fan di, pronti a intervenire e mettere i puntini sulle i.

Non bastano loro, perché dopo alcuni minuti interviene lo stesso Scanu, che non si perde in fronzoli nell'attaccare l'interlocutore. "Che roba usi??? Fattela tagliare meglio…", dice al suo interlocutore, che prontamente risponde non tenendo conto di quanto detto da Scanu: "La giustizia non è uguale per tutti". Difficile comprendere se il misunderstanding sia stato tale, oppure se un semplice troll si sia divertito ad imbrattare la bacheca del cantante per stuzzicarlo, anche in virtù di una certa antipatia tra i due.