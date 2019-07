LIVE Golf | British Open 2019 in DIRETTA | molti movimenti in testa Pavan parte male | più

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:48 Manca di un nulla la possibilità di andare al comando da solo Langasque alla 6 9:47nze di alcuni big: Rory McIlroy alle 11:09, Francesco Molinari alle 10:58, Tiger Woods alle 16:10, Brooks Koepka alle 14:04 9:42 CLASSIFICA PROVVISORIA T1 Clarke (NIR) -2 T1 Langasque (FRA) -2 T1 Pepperell (ENG) -2 T4 Sugrue (a) (IRE) -1 T4 Levy (FRA) -1 T4 Harrington (IRE) -1 T4 Lowry (IRE) -1 T4 Noren (SWE) -1 9:41 Brutte notizie da Andrea, checon il bogey alla 1. Nel frattempo anche Pepperell va a -2 9:40 Mentresta completando la 1, ancora al comando insieme Clarke e Langasque 9:35 Non trova il par alla 8 Sugrue, vedendosi scappar via la palla dalla buca, e perde la leadership. Intanto par alla 1 per Sergio Garcia 9:33 Dei nomi di grido, partitiFitzpatrick (+1) e Bezuidenhout (+2), così come Cabrera Bello (+2). ...

