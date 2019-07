Al via la campagna ‘Libera la Vita’ | l’emofilia non è un limite

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019) Liberarsi dai limiti dell’emofilia e ‘allenarsi’ per realizzare i propri sogni, come essere protagonisti del musical ‘Mamma Mia!’. Oppure intraprendere il pellegrinaggio più antico e più famoso del mondo, il Cammino di Santiago. Con questi obiettivi parte in Italia la‘Libera la Vita. Storie di sogni che l’emofilia non può fermare’, promossa da Sobi con il patrocinio di FedEmo (Federazione delle associazioni emofilici) per invitare gli oltre 5mila italiani che convivono con questa rara malattia, ma anche chi si prende cura di loro, a non frenare la propria vita, le proprie passioni e aspirazioni. A dare l’esempio sono i due ‘liberator’ Paola Fiacconi (50 anni, Aprilia in provincia di Latina) e Nicola Pezzotta (22 anni, Bergamo). Due pazienti che – affiancati da due coach d’eccezione come ...

